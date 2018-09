Museo, la cinta protagonizada por Gael García, se estrenará por YouTube Premium

El actor cuenta que en una madrugada durante el rodaje pudo disfrutar por una hora de la sala Mexica del museo, junto con Ortizgris, admirando casi en solitario sus piezas

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo)._ Museo ,de Alonso Ruizpalacios, advierte al inicio que es una buena réplica de la historia que retrata… y lo cumple. La cinta sobre el apodado “robo del siglo” de piezas arqueológicas mexicanas, protagonizada por Gael García Bernal, deforma, estiliza y acentúa el robo real ocurrido en 1985.

Es verdad que más de 100 piezas del Museo Nacional de Antropología e Historia fueron saqueadas por dos estudiantes de veterinaria (interpretados por García Bernal y Leonardo Ortizgris), pero la mirada de Ruizpalacios convierte este robo en una película de suspenso y acción, bastante más emocionante que el robo real, con escenas en el mar, un sitio arqueológico, carreteras y el mismo museo.

“Eso fue de lo maravilloso que es ser actor y poder hacer una película como esta”, dijo García Bernal desde Nueva York a propósito del estreno de la cinta este fin de semana en Los Angeles.

El actor contó que en una madrugada durante el rodaje pudo disfrutar por una hora de la sala Mexica del museo, junto con Ortizgris, admirando casi en solitario sus piezas.

“Me fascinan en el sentido más estricto de la palabra, me dejan atónito”, dijo.

Museo fue galardonada con el premio al mejor guión en la Berlinale y está nominada a seis Premios Fénix, incluyendo a mejor largometraje de ficción, dirección, actuación masculina para García Bernal y fotografía de ficción para Damián García.

Tras haber sido presentada en el Festival Internacional de Cine de Toronto, se estrenará por YouTube Premium en una fecha aún por anunciarse y en octubre se exhibirá en competencia en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Algo en lo que coinciden la ficción y la realidad es en la presencia de una bailarina exótica, interpretada por la actriz argentina Leticia Brédice.

En el caso de Museo, es una mujer que conoce el personaje de García Bernal en un cabaret de Acapulco. En la realidad, entre los detenidos por el caso estaba la vedette argentina Princesa Yamal, quien pasó varios años encarcelada por su relación con un narcotraficante que a su vez conocía a los ladrones (la versión de Yamal sobre la historia es retratada en el documental Bellas de Noche de la directora mexicana Maria José Cuevas, galardonado en Morelia).

La cinta de Ruizpalacios indaga por qué la gente hace lo que hace. De acuerdo con Juan (García Bernal) y su amigo Benjamín (Ortizgris), a veces ni ellos mismos lo saben.

“Justamente la respuesta que nunca pudieron dar era por qué lo hicieron”, dijo García Bernal, quien alcanza un momento cumbre en la película cuando es interrogado por su opresivo padre (Alfredo Castro).

“Siento que eso lo hace mucho más interesante porque siento que es un viaje más del universo de una película que de un documental”.

UN RETRATO DE LOS AÑOS 80

Uno de los grandes aciertos de Museo es el modo en que retrató los años 80 en México, con su moda, sus teléfonos análogos y las máquinas de videojuegos con Space Invaders.

“Definitivamente fue una época muy extraña para el mundo entero, quizá tan extraña como lo es ahora”, dijo el actor, quien vivió la década de niño en Guadalajara y la Ciudad de México.

Entonces el país era gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, que llevaba en el poder desde 1929.

“En aquel entonces nadie, absolutamente nadie, sentía que su voto valía, que su voto podía hacer una diferencia”, señaló el astro de No y Diarios de motocicleta.

Algo que ha cambiado totalmente es que la gente no puede entrar a las tumbas en el sitio arqueológico de Palenque, como lo hace Juan con un grupo de turistas en la película. El equipo pudo filmar en los exteriores de Palenque, pero la tumba del rey Pakal la recrearon en los Estudios Churubusco, al igual que el interior del museo.

“Nos dieron una oportunidad para poder hacerlo bajo las condiciones correctas”, dijo García Bernal, para quien el gran valor de una historia como la de Museo es retratar el amor por el legado histórico que comparten los mexicanos.

“Siento que hay un contrato social básico que tenemos todos los mexicanos con nuestro pasado, que nos han inculcado no sé de qué forma... una cosa de cuidado con este pasado, de preservarlo, de tenerlo, de no perderlo y eso me parece muy interesante. Me parece que es uno de los grandes triunfos que tenemos como país”, apuntó.

Gael García Bernal, protagonista de Museo, y el director Alonso Ruizpalacios, en el