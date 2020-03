Musicales, comedias y dramas bajan el telÃ³n al ser golpeados por la pandemia

Musicales, comedias y dramas bajan el telón al ser golpeados por la pandemia

Gerardo Quiroz, Alejandro Gou y Tina Galindo lamentan el perjuicio para sus equipos de trabajo

Noroeste / Redacción

17/03/2020 | 09:50 AM

Yahir y Belinda protagonizan Hoy no me puedo levantar.

MÉXICO._ La industria teatral ha reaccionado ante el brote del coronavirus en México, por lo que ante la emergencia, los productores han decidido bajar el telón, a pesar de que esto representa una gran pérdida, en especial para sus equipos.

Gerardo Quiroz, responsable de obras como Cats, Menopausia el Musical, recientemente estrenó Fiebre de sábado por la noche en el Teatro Centenario Coyoacán, con Irán Castillo, Raúl Coronado y Andrea Escalona; sin embargo, el productor dijo a M2 que tomó la decisión de cerrar por tiempo indefinido.

“Esto es muy delicado porque es la fuente de empleo para más de cien familias, los dos teatros que manejo que son el Teatro Centenario 1 y el Teatro Centenario 2, pues vivimos del espectáculo; sin embargo tenemos que tomar decisiones de salubridad y la mejor forma de hacerlo es provocar el aislamiento”, destacó en entrevista telefónica.

De acuerdo a milenio.com, el productor dijo que no fue una decisión fácil porque aún no se han especificado el cierre de actividades por parte del gobierno.

“Me duele bastante, estoy buscando alternativas, es doloroso el tema; estaba esperando a ver cómo se movían las cosas, pero ya es inminente el cierre; aunque no sea una decisión oficial del gobierno; creo que responsablemente todos los lugares públicos debemos tomar cartas en el asunto. Este fin de semana lo más probable es que ya no dé funciones y me preocupa porque son muchas familias las que vivimos de esto y acabamos de estrenar”, expresó.

Producciones como Hoy no me puedo levantar, que estrenó el mes pasado, también bajará el telón por el momento, informó su productor Alejandro Gou.

“Va a ser un golpe económico terrible para el teatro, para los espectáculos, pero bueno, primero está la salud, nuestro público, la salud de nuestros artistas, nuestros técnicos, la salud de mi hijos, mi mujer, porque también actúan ahí; también mi salud; ya nos levantaremos después, pero a partir de esta semana ya suspendo todo”, destacó el productor que también presenta obras como Jesucristo Súper Estrella, Champions of Magic, La Obra que sale mal y Paw Patrol.

“Claro, vamos a alargar las semanas porque tenemos un compromiso con Yahir, Belinda, con toda la producción, ellos han respondido muy bien ante toda la resolución y claro la salud está primero, esperemos volver por el 8 de mayo”, dijo y comentó que también lamenta no presentar en tiempo y forma los espectáculos que había anunciado.

“Ya teníamos todo para Champions Magic, los magos, la producción que traje desde Europa, es triste pero estoy planeando que se pase todo para mayo”.

Tomaremos un dulce descanso , un breve intermedio y continuaremos , la salud es primero pic.twitter.com/orCrF2sA1n — Alex gou (@alex_gou) March 17, 2020

Información importante para todos ustedes sobre nuestras funciones. Nos vemos pronto👋 #COVIDー19mx pic.twitter.com/4QNRXX2WxX — La Obra Que Sale Mal (@obraquesalemal) March 16, 2020

La productora Tina Galindo, quien con Claudio Carrera y Gou presenta Sugar el musical, compartió su tristeza por tener que bajar el telón de la obra que protagonizan Cassandra Sánchez Navarro, Arath de la Torre y Mauricio Salas, entre muchos más:

Regresamos pronto, por ahora vamos a cerrar y así contribuir con nuestra CDMX, los esperamos pronto en @elinsurgentes, @sugarmusicalmx — Tina Galindo (@Tina_Galindo) March 16, 2020

“Sí, por el momento vamos a cerrar, tenemos que ser solidarios, se dice en todos lados que por lo menos estar así por un mes, sí volveremos pero es para no tener en la incertidumbre a los actores, al público”, dijo.

“Esto no es nada fácil, pienso en los técnicos que son los que menos ganan, en los actores, en la gente de vestuario, maquillaje, en toda la producción pero es necesario; en el fondo no sabemos qué está pasando, el gobierno no nos dice qué pasa, así que seamos solidarios y cuidarnos; mi gente se quedó muy triste”, dijo.

Ante la crisis de salud cambian los planes

Chicago

Teatro Telcel

El musical que protagonizan María León y Biny Gaitán se solidariza con el público, por lo que pone pausa a su presentación en Ciudad de México.

Sugar, el musical

Teatro Insurgentes

La historia que recientemente celebró 100 representaciones al sur de la capital también se suspenderá ante la emergencia mundial.