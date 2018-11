MÃºsicos sacan provecho a la muerte

Músicos sacan provecho a la muerte

Como cada 2 de noviembre, Herlindo, José y Filiberto se pusieron sus uniformes de Los Jilgueros de Sinaloa y afinaron sus instrumentos para ir trabajar al panteón de Guasave

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- La música es parte esencial de las tradiciones mexicanas y en el Día de Muertos se mezcla con los aromas y tonalidades que mantienen viva esta expresión sociocultural que se da en los panteones.

Los hermanos Herlindo y José López Félix, junto con Heriberto Fonseca Cabrera, integran el grupo Los Jilgueros de Sinaloa, que desde hace 15 años visitan el panteón municipal llevando música a quien quiera pagar por ella.

Este día de muertos llegaron temprano al camposanto, uniformados con camisa rosa mexicano y pantalón blanco, con sus instrumentos bien afinados, y empezaron a recorrer los pasillos y vericuetos ofreciendo sus servicios a 50 pesos la pieza.

“Nosotros no tenemos madre, por decirlo así, pero ella nos decía cuando comenzamos en la música, ‘hijos, si yo me muero ustedes sigan su trabajo, la música es el sustento de sus hijos y su señora, yo me voy y ni modo’, ella todo el tiempo nos lo decía y así ha sucedido”, comentó Herlindo.

Por ello es que el día de muertos para ellos es de puro trabajo, la visita a sus seres queridos la postergan para el siguiente día porque este lo deben aprovechar.

“Todos los años venimos, ya tenemos como unos 15 años viniendo, desde que se formó el grupo, hay veces que nos cae mucha chamba, ahorita está ‘muertón’, pero hay veces que sí se ganan los 900 o mil pesos para cada uno, es el día que se gana el peso uno, porque en los otros días en las cantinas no hay dinero, apenas para pasarla”, expresó.

Y ahí, en el recorrido por el panteón se adaptan a lo que pida el cliente, porque la competencia con otros grupos o bandas es fuerte y todos quieren sacar el mayor provecho, dijo.

“Andamos cobrando 50 pesos, a veces a 40, dependiendo del cliente, nos dicen ‘quiero unas cinco canciones por 200 pesos’, está bien, el chiste es que algo le caiga a la bolsa”, aseveró.

En el repertorio de Los Jilgueros de Sinaloa hay canciones rancheras, corridos y boleros, principalmente, pero las canciones que más les piden en este día son las que hablan del amor a la madre o al padre, o canciones que le gustaban mucho al ser querido de la persona que les solicita el servicio, expuso Herlindo.

“Como ahorita un señor al que le tocamos cinco veces El Caballo Bayo porque le gustaba al papá de él”, subrayó.

Herlindo, José y Filiberto seguirían recorriendo los pasillos del panteón hasta la tarde o la noche de ser necesario para sacarle el mayor provecho posible a la festividad y ya mañana poder visitar a sus seres queridos que se les adelantaron en el camino.