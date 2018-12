Muy al estilo de House Of Cards, Kevin Spacey rompe el silencio sobre acusaciones en su contra

Utilizando a su personaje Frank Underwood, para defenderse de las denuncias sexuales

Noroeste / Redacción

Debe ser una de las maniobras de relaciones públicas más extrañas que se hayan utilizado en Hollywood durante el último tiempo. A más de 1 año de desaparecer del ojo público tras recibir numerosas acusaciones de abuso sexual contra menores, Kevin Spacey ha regresado, pero lo hizo en la piel de un personaje que asumíamos que no volveríamos a ver: Frank Underwood de House Of Cards, asegún una publicación en internet de Sonar 105.3 FM.

En un video, publicado en sus redes oficiales y titulado como ‘Let Me Be Frank’ (‘Déjame Ser Franco’, haciendo juego de palabras con el nombre de su rol), Spacey adopta su conocido monólogo hacia la cámara, defendiéndose tanto de las acusaciones en su contra como criticando el final de ‘House Of Cards’, que en su última temporada no contó con su presencia luego de que fuese despedido por las acusaciones.

Si bien se entiende que Spacey está interpretando a Underwood, muchos de sus comentarios son en referencia a las acusaciones que recibió, recalcando que “si no tomé responsabilidad por los crímenes que cometí, no lo haré por aquellos que ni siquiera realicé”.

Finalmente, se pone el anillo de Underwood y asegura: “Nunca me vieron morir realmente ¿O sí?”.

Todo es siniestro y un tanto incómodo, considerando que Spacey tiene más de 20 acusaciones de abuso sexual en su contra, la mayoría hechas por hombres que eran menores de edad cuando presuntamente sufrieron las agresiones del actor. Puedes ver el video a continuación: