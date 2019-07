KARLOVY VARY, República Checa (SinEmbargo)._ Dar una visión cercana, más allá de la imagen de gran estrella y del amarillismo que rodeó el suicidio del Michael Hutchence, líder de la banda INXS, es el objetivo que tuvo el cineasta Richard Lowenstein en un documental que presenta en el prestigioso Festival de Cine de Karlovy Vary, en la República Checa.

El filme, titulado Mystify: Michael Hutchence, va alternando videos caseros con otros en los que se ve al cantante australiano en la intimidad, junto a escenas de sus actuaciones, así como entrevistas y opiniones de sus amigos, familiares y parejas, entre ellas la también cantante Kylie Minogue.

El australiano Lowenstein (1959), que trabajó durante 13 años rodando los videoclips de los mayores éxitos de INSX, como “Need you tonight” o “New Sensations”, explica que su intención ha sido presentar un testimonio fiel sobre la vida y la muerte de Hutchence.

