Naasón envía carta desde prisión a fieles: no está desanimado, dice, e invita a Santa Cena en agosto

El pasado 16 de julio, un juez de Los Ángeles negó la libertad bajo fianza de Joaquín García, esto por la gravedad de los delitos en su contra

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).– Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo acusado de 26 delitos, entre ellos abuso sexual, abuso infantil y tráfico de personas, envió desde la cárcel de Estados Unidos en la que se encuentra una carta a sus fieles para invitarlos a un evento llamado “Santa Cena”, que se celebrará en agosto en Guadalajara, Jalisco. En la misiva, Joaquín García también asegura que permanecer en prisión no le ha causado desánimo, amargura, ni odio.

La carta de cinco hojas fue obtenida por Univision y verificada por Eliezer Gutiérrez, vocero de la agrupación religiosa. En ella, Naasón Joaquín no mencionó las acusaciones que pesan en su contra, en cambio, atribuyó que su estancia se trata de un plan de dios para darle y a él y a sus seguidores una enseñanza.

“La perfecta y profunda sabiduría de Dios, preparada desde los fundamentos establecidos del mundo, ha querido que yo esté aquí, para darme y daros una enseñanza en su paciente misericordia, libre de incertidumbres, alejada de titubeos, más allá de inseguridades, conformados siempre en la certeza de la verdad; todo siempre en su gran voluntad, cumpliéndose sus planes infinitos, llenos de su grandiosidad y poderío”, expuso en el texto con fecha del 25 de junio.

Sobre su encarcelamiento, afirmó que se ha visto poco afectado. “Algunos habrán podido pensar que mis prisiones traerían tristeza, desánimo, amargura, odio, pero se equivocaron. Un corazón bueno jamás albergará esos sentimientos. ¡Venganza en nuestros corazones, jamás!”, dijo

En el inicio de la carta, Naasón Joaquín se identificó como un apóstol “escogido (no por hombres)” y añadió “desde mis prisiones os saludo”.

La “Santa Cena” a la que convoca el líder religioso es el evento más importante de la congregación, pues a él asisten miles de seguidores de los lugares del mundo donde la iglesia tiene presencia; la celebración de este año se realizará el próximo 14 de agosto.

LA “SANTA CENA”

El religioso llamó a los aproximadamente 5 millones de feligreses a acudir al evento “para demostrarle al mundo que la Iglesia de Jesucristo ¡sigue adelante! ¡Que nada ni nadie la podrá detener!”, expuso.

También pidió que su encarcelamiento sirva de motivación. “¡Que mis prisiones os sirvan de motivación para que os consagréis aún más y lleguemos dignos a esa festividad!”, expresó.

Reconoció que aunque aún no sabe con certeza de desde dónde dirigirá la ceremonia. “Aún no sé dónde será el lugar desde dónde dirigiré la Santa Cena. ¿Será desde una iglesia en Los Ángeles, California? ¿Lo tendré que hacer desde alguna casa particular? ¿Será en Guadalajara? ¿Será, acaso, desde mis prisiones? Aún no lo sé”, cuestionó.

VIDEO SEXUAL DE NAASÓN

El pasado 16 de julio, un juez de Los Ángeles, Estados Unidos, negó la libertad bajo fianza de Naasón Joaquín García, esto por la gravedad de los delitos en su contra y porque presenta un alto riesgo de fuga.

Tan solo un día antes agentes de dicho país informaron que encontraron un video que muestra a Joaquín García mientras mantiene un trío sexual con un menor de edad y una integrante de la agrupación religiosa que también es investigada por delitos de índole sexual.

“En ese video un joven que aparenta tener 15 o 16 años tiene una máscara que cubre la mayor parte de su cara, está acostado en la cama. Hay una segunda persona, una mujer, en ese video, que le practica sexo oral a ese adolescente”, expuso Steven Stover, un agente especial de la Patrulla de Carreteras de California durante la audiencia, informó Univisión.

El agente Stover detalló que la mujer que aparece en el video sería Azalea Rangel Meléndez, quien se mantiene prófuga.

Además del video hallado, el policía reveló que en un iPhone de Joaquín García fueron encontradas cerca de 100 mil fotografías y unos mil videos que servirán de evidencia para probar que el conocido por sus seguidores como “‘Apóstol de Jesucristo” estaría involucrado en forzar a niñas a tener relaciones sexuales entre ellas para satisfacerlo.

APELARÁN DECISIÓN

Ante la negativa de otorgar una fianza a Naasón Joaquín, la defensa del líder de La Luz del Mundo informó que apelará la decisión ante la Corte Suprema de Apelaciones.

En un comunicado firmado por el Ministerio Internacional de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Luz del Mundo, la defensa del líder religioso destacó que la decisión de negar la fianza no implica que el “apóstol” sea culpable de los cargos que le imputan.

“Mucho menos que el caso se haya perdido, antes bien su defensa sigue y tenemos confianza plena en la integridad del apóstol de Jesucristo”, se lee en el documento.