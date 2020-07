Nabil Crismatt suma un escalón más hacia Grandes Ligas

El lanzador de Tomateros de Culiacán es incluido en el grupo de jugadores que estarán en el campo de entrenamientos alternativo de los Cardenales de San Luis

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El inicialista de los Tomateros de Culiacán, Nabil Crismatt, fue incluido en el grupo de jugadores que estarán en el campo de entrenamientos alternativo de los Cardenales de San Luis.

Ante esta oportunidad, el derecho de 25 años nacido en Barranquilla, Colombia, se mostró entusiasmado y ansioso por regresar al terreno de juego.

“Me siento muy contento la verdad, he venido trabajando para esto, desde que empezó esto del coronavirus no veía la hora de que el beisbol volviera a empezar y le doy gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de poder volver al trabajo, estoy preparado para esto y voy a dar lo mejor de mí para poder ayudar al equipo en lo que pueda”, comentó.

El derecho @NabilCrismatt no se detiene 🔝 Así practicaba en casa antes del llamado de los @Cardinals #QueSean13🏆 #NaciónGuinda🍅 pic.twitter.com/aN1Xfgm73z — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) July 13, 2020

El colombiano colocó grandes números en 2019 al participar con Arkansas Travelers en AA. Su efectividad fue de 1.94 tras ver acción en 14 encuentros donde lanzó 83.2 capítulos y culmino con récord de 4-5. Actualmente, confesó se encuentra en perfectas condiciones, tanto física como anímicamente.

“Físicamente me encuentro excelente, siento que estoy en una de las mejores condiciones que he estado en mi carrera, desde el día 1 de cuarentena me quedé en Miami y seguí entrenando, seguí preparándome de la mejor manera, estoy ansioso por volver y seguir dando lo mejor de mí, feliz y contento de poder estar de vuelta”, dijo.

Crismatt debutó con los guindas en la temporada 2019-2020 teniendo cuatro aperturas. Acumuló 18.1 capítulos en los cuales otorgó 18 ponches. Y representó para él una grata experiencia que no dudaría en repetir.

“Fue una experiencia única, he jugado en varias Ligas de invierno, en Dominicana, Puerto Rico, Colombia y sinceramente todas las Ligas tienen algo diferente, pero en Culiacán me sentí bien acogido, desde el primer día que llegué al equipo, sentí más que un equipo éramos una familia, no había tenido la oportunidad después de que me fui felicitar a mis compañeros, quiero felicitar a cada uno de ellos, a pesar de los momentos difíciles que pasamos en temporada siempre se mantuvieron con la cabeza en alto y lucharon hasta el final hasta lograr el campeonato, de verdad me gustaría volver, siempre estaré disponible para volver allá y compartir con todos ustedes”, expresó.

Respecto al nivel que observó en su primera campaña de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), comentó lo siguiente.

“El nivel de la Liga es muy bueno, es un nivel muy competitivo, mucha gente veterana, aprendí mucho de ella, me llevo muy buenos recuerdos, y la verdad estoy abierto para cuando me den la oportunidad de estar ahí nuevamente y poder ayudar al equipo en lo que pueda”, aseguró el pítcher.

Asimismo, Crismatt aprovechó la oportunidad para felicitar a todo el equipo por el decimosegundo campeonato obtenido, para el que él pudo aportar con su labor como inicialista.

“Siento que aporté algo, pero el mérito se lo llevan todos mis compañeros, que estuvieron ahí, día tras día luchando por ese campeonato, siempre se mantuvieron con la cabeza arriba, desde que estaba ahí sentí una energía muy positiva de todos los coaches, de todos los jugadores, ellos saben bien que clase de equipo son, lucharon por eso y ahí está el título, no me extrañó ver que los Tomateros fueran campeones, porque desde que estaba ahí se sentía que eran muchachos muy perseverantes y siempre daban todo por el equipo”, dijo.

Para concluir, reiteró su deseo por volver a defender la casaca guinda, luego de una corta, pero maravillosa experiencia con jugadores, coaches, estadio y afición.

“Me llevo un buen recuerdo de todo, de los coaches, jugadores, de los fanáticos ni se diga, es algo increíble como día tras día van y apoyan al equipo y están ahí apoyándolos a pesar de cualquier circunstancia, ésa es la gran conexión que tiene Tomateros, todos somos como una familia, los fanáticos, los jugadores, siempre hay una buena energía en todo lo que nos rodea, dentro y fuera del clubhouse, es el éxito que tiene el equipo.

“Siempre lo he dicho desde que me fui hasta el día de hoy y pienso decirlo toda mi vida, que sería un orgullo para mí volver, representarlos y poder estar ahí cuando me necesiten”, finalizó.