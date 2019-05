Nace la hija de Joy, del dÃºo Jesse & Joy

Nace la hija de Joy, del dúo Jesse & Joy

Noah es el nombre de la bebé que Joy tuvo junto a su esposa Diana Atri

Noroeste / Redacción

La tarde de este martes, la cantante Joy Huerta, del dúo Jesse & Joy, presentó a su primera hija, Noah, a través de sus redes sociales.

“Solo paso a compartirles la mayor felicidad que hemos sentido en nuestra vida. Les presento a nuestra perfecta y hermosa nena Noah”, escribió la cantante junto a la foto que la muestra cargando a la pequeña.

La noticia del nacimiento surgió a poco más de un mes de que la artista de 32 años se viera obligada a contar de forma anticipada que estaba esperando una hija junto a su esposa, llamada Diana Atri.

Jesse carga en brazos a su pequeña sobrina Noah.

De hecho, hasta este momento, la intérprete de temas como ‘Me soltaste’ y ‘Aquí voy’, todavía no ha presentado públicamente a su esposa, de quien solo ha dicho que, al igual que ella, nunca pensó enamorarse de una persona del mismo sexo.

“Hace siete años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa”, declaró la cantante en abril cuando hizo la doble revelación.

Por su parte, Jesse, hermano y compañero artístico de la cantante, también compartió su felicidad junto a una foto, en la que escribió “Muero de amor con esta porción nueva del cielo, gracias a Dios por esta vida nueva y una bendición más para nuestra familia. Ella con sus primas se van a devorar al mundo y harán de él un lugar mejor para ellas y los que las rodean. Se siguen sumando mujeres, fuertes, inteligentes, hermosas y amorosas a mi vida llena de mujeres. Qué bendecido y suertudo yo! When the praises go up, the blessings come down, Te amo Noah Que locura sostener en mis brazos la bebé de mi hermanita bebé”.

Miles de comentarios en ambas fotos no dejaron esperar, felicitando a la madre y al tío.