En redes sociales

Nació en Londres pero creció en África, y ahora suena para ser James Bond: la historia de Regé-Jean Page

Interpreta al duque Simon Basset en “Bridgerton”, la primera serie de Shonda Rhimes para Netflix. Y repentinamente se ganó el respeto y el cariño de los espectadores

Noroeste / Redacción

Bridgerton es la serie de época que llegó a finales del 2020. Basada en la saga de novelas de Julia Quinn, logró 62 millones de visualizaciones en la plataforma en las primeras dos semanas. Esta megaproducción de Shondaland posee algunos números que impactan por su magnitud con respecto a su puesta en escena: 232 personas dentro del equipo de vestuario, 161 miembros en el equipo de maquillaje y peinado, 40 kilómetros de madera para construir los decorados, 18 coordinadores de acrobacias y escenas de riesgo y acróbatas, 35 locaciones, 90 días de rodaje en exteriores, 45 días de rodaje en estudio. Y los números siguen...

Pero más allá de la trama, el vestuario, la escenografía y los peinados, Bridgerton nos regaló un personaje que quedará para siempre en el corazón de los seguidores de la serie: Simon Basset, ese duque que nada quiere saber con casarse ni con las reglas que determinan el futuro de hombres y mujeres en materia del amor. Así fue como conocimos mundialmente a Regé-Jean Page, este actor de 30 años.

El éxito de la serie de Shonda Rhimes le dio el aventón que le faltaba para que su cara se hiciera conocida en el mundo y todos definieran a su sonrisa como irresistible y a su mirada como altamente seductora. Con algunas participaciones pequeñas en series como Raíces o For the people, Regé logró seducir a hombres y mujeres en Bridgerton. Los seguidores no dejaron de aumentar en sus redes y los comentarios son todos positivos. El 1,83 de estatura y sus gestos y manera de hablar son algunas de las claves para que todas y todos se enamoraran de él.

La revista Esquire lo postuló como “el actor de la próxima década”, y forma parte de la lista de los hombres más sexes. Por supuesto ya comenzaron a correr los rumores de romance con su compañera de elenco Phoebe Dynevor -Daphne Bridgerton en la serie-, con quien comparte escenas de sexo muy impactantes. Pero fue el mismo Regé quien se encargó de negar el romance.

Hijo de un sacerdote británico y de una enfermera de Zimbabue, este actor nació en Londres, pero su familia decidió mudarse a Harare, la capital del país natal de su madre, cuando el actor era apenas un bebé. Recién al cumplir 14 años regresaron a Inglaterra, donde Regé terminó sus estudios de teatro y actuación en el prestigioso Drama Center London. Allí también se formaron Michael Fassbender y Colin Firth.

Luego llegarían participaciones en The History Boys y El mercader de Venecia junto a Jonathan Price. Pero su oportunidad vendría de la mano de una de las showrunners más importantes de la industria del entretenimiento: la señora Shonda Rhimes. Ella sería quien le daría primero un lugar en el drama legal.

For the people para luego otorgarle el papel que le cambiaría la vida en Bridgerton.

El suceso de esta serie implicó para este actor anglo-zimbabuense un aumento notorio en sus seguidores en Instagram. Su cuenta pasó de sus 30 mil followers a los 2,5 millones que posee actualmente. Lejos de mostrarse como un rompecorazones, Regé utiliza Instagram para dar una imagen de hombre normal con gustos sencillos más allá de lo que puede proyectar ser el soltero más codiciado del momento.

En esta red vemos varias de las fotos que tomó durante la grabación de Bridgerton, para las que tuvo que tomar clases de boxeo. “Fue muy divertido hacer algo tan físico y agotador, y entrar en juego visceral con los otros actores”, recuerda Page. “Me llevé muy bien con Martins Imhangbe, quien interpreta a Will, el boxeador, y lo pasamos muy bien en esas escenas. Fueron algunos de los días más desafiantes en términos de hacer muchas tomas que estuviesen lo más cerca posible de la realidad, pero tuvimos algunos entrenadores fantásticos. Hay un sentimiento de recompensa cuando te vas del trabajo físicamente agotado al final del día, y sabiendo que se verá genial”.

Tal es el éxito de esta serie que en los últimos días surgió la idea de que Regé pueda ser el nuevo James Bond. Consultado en el programa de Jimmy Fallon, el actor reflexionó: “Si eres británico y haces algo de cualquier consideración que la gente reconozca bien, empezarán a decir la palabra B (en referencia a Bond, el Agente 007)”. Pero fue otro de los rumores que no fueron confirmados.

En 2020 también participó con un rol pequeño en Sylvie’s love (El amor de Sylvie), donde interpreta a un músico de jazz junto a Tessa Thompson. La película está disponible en Amazon Prime Video para quienes aguardan la llegada de la segunda temporada de Bridgerton.

Informó Infobae.