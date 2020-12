Nacionales de Washington adquieren a Josh Bell de Piratas de Pittburgh

WASHINGTON._ El primera base Josh Bell fue enviado de los Piratas de Pittsburgh a los Nacionales de Washington a cambio de los lanzadores prospectos Wil Crowe y el dominicano Eddy Yean el jueves.

Bell, de 28 años, fue convocado al Juego de Estrellas con Pittsburgh en 2019 cuando sacudió 37 jonrones, produjo 116 carreras y finalizó con un OPS+ ajustado a la liga de 142. Con cinco años de experiencia en la Gran Carpa, Bell dio un paso hacia atrás con el madero en 2020, con una línea ofensiva de .226/.305/.364 junto a ocho vuelacercas en 223 visitas al plato.

The Washington Nationals have acquired 1B Josh Bell from the Pittsburgh Pirates.

🔗 // https://t.co/nJTyJnV9EH pic.twitter.com/PA6lH8tJRE