Nacionales de Washington develarÃ¡n anillos en ceremonia virtual

WASHINGTON._ Los Nacionales de Washington repartirán los anillos conmemorativos del título de la última Serie Mundial el domingo, durante una ceremonia virtual que se transmitirá por internet y televisión.

Se trata de una decisión sin precedentes, obligada por la pandemia de coronavirus.

*ring* *ring* *ring*

We’re calling to tell you we’re unveiling our World Series championship rings Sunday, May 24.@budweiserusa // #NATITUDE pic.twitter.com/51yKqcrCVN