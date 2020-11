BEISBOL

Nacionales interesados en DJ LeMahieu

El equipo de Washington se podría unir a la disputa por el cotizado pelotero

Noroeste / Redacción

Puede que DJ LeMahieu prefiera quedarse en Nueva York, como informó Ken Davidoff del New York Post el jueves, pero eso no significa que los equipos que no están en la Gran Manzana no vayan a intentar firmarlo.

El informe de Davidoff mencionó el interés de los Azulejos en LeMahieu, pero ahora ha surgido un nuevo equipo. Según le dijo una fuente a Jon Paul Morosi de MLB.com, los Nacionales han mostrado un interés continuo en el intermedista. Según Morosi, Washington también persiguió a LeMahieu cuando el veterano era agente libre hace dos años.

Los Nacionales tienen firmado al segunda base dominicano Starlin Castro por 7 millones para el 2021, pero tienen vacantes en la inicial y en la antesala. LeMahieu ha rotado por esas tres posiciones en los últimos dos años.

Luego de ganar la Serie Mundial en el 2019, Washington tuvo récord de 26-34 en la temporada pasada. Además del quisqueyano Juan Soto y Trea Turner, la ofensiva del equipo tiene muchas interrogantes.