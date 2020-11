“Nada me gustaría más que verla en las boletas”, Germán del Rincón Camacho sobre Imelda Castro Castro

El joven respondió al Segundo Informe Legislativo de la Senadora Imelda Castro Castro, pero aclaró que no es de su interés estar en este momento en la política

América Armenta

Capaz e inteligente, es como Germán del Rincón Camacho encuentra a Imelda Castro Castro, a quien por invitación y en un evento diferente, respondió al Segundo Informe Legislativo, pero la oportunidad y apertura de la senadora fue lo que lo llevó hasta ahí, pues participar activamente en la política no es un tema que haya considerado hasta el momento.

Del Rincón Camacho es empresario del ramo automotriz y de la industria del retail y respecto a su participación en el evento de rendición de cuentas, no recibió cuestionamiento alguno por parte de sus conocidos, lo cual le pareció interesante y le confirmó que el discurso cumplió su objetivo, recibiendo felicitaciones por el mensaje, en línea con lo que expresó, de agradecimiento por la apertura al sector.

“Nos conocimos en un evento hace unos meses, a principio de este año, ya nos habíamos visto antes, pero a partir de esa coincidencia hemos mantenido un diálogo constante, que se ha ido estrechando con el tiempo, tenemos una relación de amistad”, dijo respecto a Castro Castro, a quien respondió el informe de labores.

“Me lo pidió inmediatamente después de asumir la Vicepresidencia del Senado, creo que fue algo muy auténtico de su parte querer hacer un evento distinto y no hay más, solamente, no se había planeado con mucho tiempo ni mucho menos, fue algo que surge en ese momento”, agregó.

El joven de 33 años años encontró en el informe un evento bastante bien logrado y diferente, destacando desde el espacio en que se realizó, que tuvo por sede el Jardín Botánico de Culiacán, añadió el mensaje acertado al contar con actores distintos como invitados y consideró que se manda un buen mensaje de apertura y en un ambiente de conciliación de sectores.

“Sentí una responsabilidad en cuanto al mensaje que quería mandar, no es algo común, más allá de eso no quise pensarlo tanto, ¿nervioso o algo así? no, no le quise dar tanta vuelta y se agradece la apertura, como lo dije en el discurso y me quedé con eso, con la oportunidad de participar con lo que yo creía que se tenía que decir en ese momento”, abundó.

Si bien, la oportunidad fue en un acto poco usual, Del Rinción Camacho expuso que siempre hay una respuesta, sin embargo, no expresa como en esta ocasión sucedió, que no fue por parte de un actor político. Además de que en la ocasión pasada, observó, el informe se hizo junto a Rubén Rocha Moya, su compañero de fórmula en el Senado de la República.

Conciliación

El joven manifestó que la política le interesa, como a cualquier persona, por lo que está al tanto de lo que ocurre en ese plano, sin embargo, no tiene interés por el momento de estar dentro de ella.

“Me interesa más la empresa, actualmente acabo de asumir muchas responsabilidades en la empresa familiar, en temas directivos me he involucrado mucho, personalmente empecé un proyecto en la industria del retail, entonces no lo tengo considerado aún”, destacó.

Ello no impide que haya encontrado en Imelda Castro Castro una mujer capaz e inteligente, a quien consideró que siempre está dispuesta a escuchar y a dialogar, de ahí que hayan hecho buen equipo.

“Conciliar es una de las cosas con la que me identifico, pero creo que también es un perfil muy necesario, venimos de un tiempo con mucho desgaste y que se puede polarizar aun más, entonces yo creo que el perfil conciliatorio, eso no lo que más me gusta de ella, lo otro es que es muy capaz, inteligente y con una visión sistémica muy interesante, ve la foto completa, eso puede ser producto de tantos años en la oposición tanto tiempo para ver estudiado el Estado y sus necesidades”, expresó.

Del Rincón Camacho espera ver a Castro Castro en las boletas electorales de los comicios del 2021 y aseguró que no hay mejor perfil para la entidad, que el de ella.

Relevo

Desde una visión joven empresarial, Germán del Rincón Camacho expuso que se necesitan más perfiles jóvenes en todos los ámbitos y acotó que este es un buen momento para que haya un relevo generacional, que se involucre y vigile lo que ocurre, para que haya una mejora en la ciudad.