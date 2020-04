PARA NATACIÓN

Nadadora paralímpica cose mascarillas desde su casa para apoyar a personal médico

Tully Kearney es nadadora paralímpica que se mantiene entrenando en su casa pese a no poder ir a los Paralímpicos de Tokio este año

Noroeste / Redacción

Tully Kearney es una nadadora británica paralímpica que apoya desde su hogar en la lucha contra el coronavirus: con ayuda de su máquina de coser está haciendo mascarillas con filtro que obsequia a sus familiares y amigos. Además de ello también fabrica bolsas de lavandería para el personal del hospital de Birmingham, ciudad donde se encuentra confinada al lado de su madre.

Ante la imposibilidad de entrenarse para los Juegos Paralímpicos de Tokio que fueron pospuestos hasta 2021 por la pandemia que acecha al mundo, la nadadora decidió no permanecer con los brazos cruzados y apoyar desde su trinchera al personal médico que lucha a diario contra el covid-19.

"Cuando me enteré de que Tokio no iba a ser este año, me decepcioné. Me pregunté si había trabajado cuatro años para nada. Pero me facilitó saber que no sólo me estaba pasando a mí, a diferencia de Río, cuando fui la única del equipo de Gran Bretaña que se retiró por lesión. Sería una historia increíble contarles a mis hijos y nietos que fui a los Juegos Paralímpicos 2020 en 2021", declaró la nadadadora.

Tully Kearney desde hace unos años comenzó a aficionarse a la costura de collares y pañuelos que vendía por Internet. Ella reside en Manchester, donde entrena y estudia Fisiología. Ea sus 22 años es campeona mundial de 50, 100 y 200 metros libres S5. Ella nació con parálisis cerebral y padece distonía, un trastorno del movimiento que causa contracciones involuntarias de los músculos.

Ella se mantiene en contacto mediante videoconferencias con sus entrenadores para verificar sus ejercicios o para cambiar su rutina. Asimismo se une a las charlas del equipo con otros nadadores de élite para intercambiar información.

Tully tiene claro que la mentalidad y el trabajo fuerte son la llave para lograr sus objetivos y también para mitigar el impacto de la pandemia en el mundo entero.

"Sería muy fácil sentir lástima por uno mismo y estar deprimido por la casa, pero eso no sería bueno para tu salud mental o física", dice. "Es importante tener una rutina diaria y recordar que hay que lavarse las manos y usar desinfectante para detener la propagación del coronavirus. Un antiguo compañero de mi padre en la Policía lo tiene y está en cuidados intensivos, así que ha causado un impacto en mi casa".