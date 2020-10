Nadadora Teresa Alonso acusa a entrenadora por abuso; la vetan de selección y le quitan su beca

En febrero pasado, la nadadora dio a conocer los malos tratos, la humillación y el acoso que sufrió

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ La nadadora mexicana Teresa Ixchel Alonso García denunció a su entrenadora Adriana Loftus por abuso y violencia psicológica, por lo que fue vetada de la Selección Nacional y le quitaron la beca de la Federación.

Según sus declaraciones a Milenio, los comentarios negativos respecto a su físico comenzaron en 2017, cuando Loftus le decía que no cumplía con las características para ser parte del dueto, pero las represalias vinieron después de la denuncia que compartió en sus redes sociales.

“La Federación me quitó la beca que tenía, ya no recibo absolutamente nada… Ya me vetaron de Selección Nacional, lo toman como si yo hubiera renunciado, pero no, esto va más allá, yo ya empecé a hacer los movimientos y no me voy a rendir, porque sé que esto no solo pasa en mi deporte, sino en muchísimos deportes más”, comentó a dicho medio.

García está en espera de que termine el proceso legal, sin embargo, su abogado le dijo que es posible que soliciten una reconciliación con la entrenadora, con lo que no está de acuerdo y continuará luchando por que se haga justicia.

En febrero, a través de su cuenta de Instagram, compartió un video donde dio a conocer todos los malos tratos, la humillación y acoso de los que fue víctima.

“Me ha dicho varias veces que estoy GORDA, CHAPARRA y que tengo PIERNA CORTA. En repetidas ocasiones llegó a humillarme, acosarme y a ejercer violencia psicológica en contra mía”, escribió en su publicación.

En dicho clip, aseguró que por las agresiones y discriminación su autoestima se vio deteriorada y sufrió otros problemas de salud.

Además, recalcó que compartía la información con el objetivo de hacer un cambio, pues no quiere “que nadie se sienta como yo me siento en este momento y muchísimo menos quiero que alguien más viva por lo que yo viví”.