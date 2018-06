Nadie se salva: políticos, espacios públicos y hasta medios, todos han sido víctimas de #ObvioPhotoshop - Noroeste

VERIFICADO 2018

Nadie se salva: políticos, espacios públicos y hasta medios, todos han sido víctimas de #ObvioPhotoshop

Un viejo dicho reza: “Ver para creer”, pero en la era del Photoshop esto ya no es tan buena idea. Un candidato repartiendo dinero, un mitin que no ocurrió en Morelia y noticias que no sucedieron.

Verificado 2018

Irene Larraz y Aldo Nicolai / Verificado 2018

De España a Morelia en una foto

Un tuitero publicó: “Foto de un mitin de AMLO en Morelia, y aún así esos delincuentes creen que le arrebataran la presidencia. Es tan muy equivocados, Mexicanos defenderemos la legalidad pues desde ahora sabemos ya quien es el PRESIDENTE de México.. AMLO!!!", y añadió una imagen con decenas de personas agolpadas en las calles.

En realidad la fotografía corresponde al Chupinazo, el momento en el que se le da inicio a las fiestas de San Fermín, en Pamplona, España, frente al ayuntamiento, apuntando a la esquina de la plaza Consistorial y la calle San Saturnino. De hecho, se puede observar a los asistentes vestidos de rojo y blanco, como es tradición durante los nueve días que dura la fiesta, que inicia cada 6 de julio.

Aunque otros usuarios desmintieron la imagen señalando que no es Morelia, el usuario que publicó la imagen respondió: “Pues crean lo que quieran la información es verídica, lo demás no me importa con los ecepticos crean ó no!!!”.

¿Un candidato con un billete en la mano?

En otra foto compartida en redes sociales aparece el candidato a gobernador de Yucatán por el PRI, Mauricio Sahuí, dando un billete de 500 pesos a un simpatizante que lo saluda, mientras le extiende la mano. La foto está manipulada.

El candidato y otros miembros de su partido, como la exalcaldesa de Tekax, Carmen Navarrete, publicaron la foto original tres días antes en su página de Facebook.

En la edición se utilizó un pequeño espacio que queda entre la mano de Sahuí y la del simpatizante para insertar un billete doblado. En el mensaje de la publicación se puede leer: "Aquí les dejo esta joya para que le den vuelo, es Mauricio Sahui Rivero candidato a gobernador del PRI en Yucatán y poseedor de casi un millón de metros cuadrados de tierras y ahijado político de la exgoberladrona Ivonne Ortega Pacheco prófuga en Londres".

En la página Foto Forensics se puede comprobar las partes que están alteradas.

Ahora lo ves y ahora no lo ves, el nombre de Ricardo Anaya

“No desperdicien su voto en Meade, no tiene posibilidades (El Universal)”, y una portada con la leyenda “La batalla por el primer lugar (Revista Proceso)”, son las descripciones de dos publicaciones editadas y que modifican el mensaje original de lo que, en realidad, sí publicaron estos dos medios.

La noticia manipulada recoge una declaración de Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, quien pidió a la ciudadanía "no desperdiciar su voto" en José Antonio Meade, representante del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, quien, según el panista, no tiene condiciones de ganar: "Esta elección es de dos, es entre (Andrés Manuel) López Obrador y yo, y le voy a ganar la elección, yo invito a la gente a que no desperdicie su voto con un candidato que ya no tiene posibilidades de ganar”, se publicó en El Universal el pasado 17 de junio.

En la imagen alterada se borró el nombre de Ricardo Anaya en el titular y el sumario de la nota.

Cambian a Meade por AMLO

La revista Proceso no incluyó en su portada del 15 de junio al abanderado de la coalición Juntos haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, en realidad publicó en su portada del 17 de junio a los candidatos Ricardo Anaya y José Antonio Meade con la leyenda “La batalla por el segundo lugar”.

En la portada manipulada, lo que se lee es “La batalla por el primer lugar” y en ella aparecen Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador.

Esta no es el primer contenido falso que se atribuye a un medio de comunicación, en redes sociales circularon dos noticias que no fueron realizadas por el periódico The New York Times, así como una fotografía alterada de Proceso en la que se incluyó López Obrador con Carlos Salinas de Gortari.