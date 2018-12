Nafta Lubricantes del Meridiano, empresa que ganÃ³ demanda a Comuna mazatleca, ya no surte gasolina al Municipio

Nafta Lubricantes del Meridiano, empresa que ganó demanda a Comuna mazatleca, ya no surte gasolina al Municipio

Informa el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres que ya se firmó con la empresa un convenio para pagarle los 300 millones de pesos

Sheila Arias

31/12/2018 | 12:44 AM

La empresa Nafta Lubricantes del Meridiano, proveedora de combustible en la administración pasada, que al mismo tiempo mantenía una demanda contra la Comuna y que ganó por 300 millones de pesos, salió de los “clientes” del Gobierno municipal, informó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“No, por su puesto que no, eso es una falta total de ética”, reiteró el Presidente Municipal al finalizar la última sesión extraordinaria de Cabildo de 2018.

Así, dejó claro que Nafta Lubricantes del Meridiano se queda como la empresa a la que deben pagarle 300 millones de pesos, pero no como proveedora como lo fue en la administración de Fernando Pucheta Sánchez, ya que a pesar de mantener demandado al Ayuntamiento, fue contratada como proveedor principal de combustible, de acuerdo con informes oficiales de la cuenta pública, donde constan los cheques de pago desde el primer mes del gobierno pasado.

Esto violó el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Municipio.

Actualmente el Ayuntamiento debe pagarle a Nafta Lubricantes del Meridiano 300 millones de peso, luego de vencer en los tribunales por una demanda que inició en 2014. El juicio derivó de un permiso que otorgó la administración de Alejandro Higuera Osuna, en 2012 para que la empresa construyera una gasolinera en el fraccionamiento Palos Prietos.

Sin embargo, una vecina se amparó por considerar zona habitacional, y Nafta demandó al Ayuntamiento y ganó. El fallo fue una “indemnización” por 300 millones de pesos.

Lo que aclaró el Alcalde es que, para saldar la deuda, ya firmaron con la empresa para definir esquema de pago.

“Firmamos un preconvenio que no se va a poder definir hasta que regresen de vacaciones el Poder Judicial, ya lo entregamos, estamos esperando que regresen de vacaciones, ya dirán si está bien o está mal y enseguida sería realmente hacer un convenio... No hay nada que esconder, al contrario, le debemos a estos empresarios, pero no es nuestra cumpla, la culpa ya saben quién es, entonces tenemos que cumplir con eso, sin causar daño a la ciudad, vimos muchas posibilidades de cómo responderle a los empresarios”, precisó.

Lo que es un hecho, dijo, es que en esta administración no será proveedor.

Y para evitar esta práctica irregular, el regidor y coordinador de la Comisión de Hacienda en Cabildo, Rodolfo Cardona, exhortó, por escrito, a Oficialía Mayor, a evitar contratar a empresas que implicadas en juicios con el Ayuntamiento, como fue el caso Nafta Lubricantes del Meridiano.