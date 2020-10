Napoli y el Chucky caen en la primera jornada de la Europa League ante el AZ Alkmaar

El mexicano jugó 59 minutos y fue reemplazado por Lorenzo Insigne

Noroeste / Redacción

NÁPOLES._ El AZ Alkmaar salió con tres puntos que saben a gloria del estadio de San Paolo tras vencer por 0-1 al Napoli de Hirving Lozano y compañía en la primera jornada del Grupo E de la Europa League.

El "Chucky" estuvo de titular y jugó 59 minutos cuando fue reemplazado por Lorenzo Insigne estando ya abajo en el marcador tras un gol de Dani de Wit dos minutos antes.

El Chucky no fue el único en el aparato ofensivo que no funcionó esta noche en el Estadio San Paolo, pues pese a que tuvieron el control de la pelota hasta en un 73 por ciento, no fueron capaces de proyectarlo en jugadas de peligro en el marco rival.

El conjunto de Gennaro Gatusso fue incapaz de dar la vuelta a la desventaja que lograron los visitantes a pesar de sus constantes ataques.

El partido estuvo volcado hacia el Napoli, puesto que consiguieron 20 veces, seis de ellas al arco, pero sin fortuna alguna, mientras que el AZ Alkmaar sólo disparó a arco en dos ocasiones, anotando un gol.

Pese a la discreta reacción y los intentos por igualar, ese gol del atacante de 22 años fue suficiente para que los holandeses se llevaran los tres puntos en el arranque de la UEFA Europa League.

El siguiente compromiso del cuadro celeste será ante el Benevento en la Jornada 6 de la Serie A y el próximo jueves 29 de octubre viajará a España para meterse a la cancha de la Real Sociedad en la segunda fecha de la Europa League.

ALGUNOS RESULTADOS

PSV 1-2 Granada

Leverkusen 6-2 Niza

Rapid Viena 1-2 Arsenal

Rijeka 0-1 Real Sociedad

Young Boys 1-2 Roma

Celtic 1-3 Milán

Tottenham 3-0 LASK

(Con información de agencias)