Narda deja un desaparecido, 505 evacuados, 47 casas inundadas y 23 derrumbes en carreteras de Guerrero

Los mayores daños por la tormenta tropical Nanda se registraron en Coyuca de Benítez donde se inundó la comunidad El Embarcadero. En Tixtla se reportó la desaparición de una persona

Sinembargo.MX

30/09/2019 | 11:25 AM

Acapulco, Chilpancingo y Tlapa, Guerrero (SinEmbargo).- Las lluvias de la tormenta tropical “Narda” dejaron afectaciones en Guerrero: 505 personas fueron evacuadas de manera preventiva, se habilitaron 14 refugios temporales, se reportó la desaparición de una persona, 47 viviendas inundadas, 23 derrumbes carreteros, cinco deslaves de cerros, 155 árboles caídos, crecida de ríos en Coyuca de Benítez, Atoyac, Tecpan, Tixtla, Marquelia, Ometepec y Chilpancingo.

En la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil se informó que se solicitará al Gobierno federal la Declaratoria de Emergencia para que se dé apoyo con agua y alimentación a las personas que están en los refugios temporales.

La reunión se realizó en las oficinas de la Promotora Turística (donde despacha el Gobernador Héctor Astudillo), ubicadas en zona Diamante de Acapulco, fue presidida por el Secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y asistieron el Secretario de Finanzas, Tulio Pérez Calvo, el Secretario estatal de Protección Civil Marco César Mayares, la Alcaldesa Adela Román Ocampo y autoridades de la Secretaría de Marina (Semar), y funcionarios estatales y municipales.

El sábado a las 19:00 horas se reunió el Consejo y ahí se declaró en sesión permanente y en alerta verde por la evolución de la tormenta “Narda”, que ayer domingo se degradó a depresión tropical. En esa reunión la Capitanía de Puerto informó que la navegación estaba cerrada para las embarcaciones y se alertó del fenómeno de mar de fondo.

Ayer César Mayares indicó que en Tecpan de Galeana, la información que proporcionó el Presidente municipal es que hay comunidades que colindan con la Tierra Caliente y Tecpan, El Mameyal, que están incomunicadas por la creciente del río.

A las 17:00 horas explicó que no había desbordamiento de ríos, sino crecidas en Coyuca, Atoyac, Tecpan, los dos ríos de Tixtla, Mochitlán, Quechultenango, el río Huacapa creció en sus niveles, unos del 70 o 90 por ciento en Zihuatanejo “pero no hay desbordamiento”.

“No tenemos personas fallecidas, sí muchas afectaciones principalmente en caídas de árboles, desprendimiento de techos, afectaciones a suministros eléctricos, postes de luz, teléfono, tenemos un aproximado de 155 árboles caídos que ha sido el mayor el riesgo”, dijo.

Respecto a la solicitud de declaratoria de emergencia, el Secretario dijo que aun no se tiene definido cuáles serían los municipios, pero sería para la atención de “cobijo, agua, alimentación, no tiene nada que ver con cuestión de recursos financieros o monetarios porque no hay afectación mayor como se ha tenido en ocasiones anteriores”.

Sostuvo que dicha declaratoria sería para la primera respuesta y seguir cubriendo alimentos en refugios temporales y dar respuesta inmediata a las personas que estén por uno o dos días.

Dijo que de lluvia “máximo lo que tenemos acumulado son más de 270 litros por metro cuadrado, todavía estamos en el proceso de evaluación, pero son 270 o 280 litros que han caído en Acapulco, en las partes de Costa Chica y toda la franja Costera y región Centro”.

Se informó que son 47 viviendas con algún tipo de afectación, 30 de ellas en Igualapa, diez en Juan R Escudero, una en Chilpancingo, y cinco en Acapulco.

Dijo que había 11 refugios temporales abiertos en los municipios de Zihuatanejo, Tixtla, Tecpan de Galeana, Igualapa, Atoyac, Tlapa y Coyuca de Benítez, aunque un reporte de las 10:30 de la noche fue que eran 14. Un reporte de PC de las 9 de la noche informó que había una persona desaparecida en Tixtla.

El funcionario sostuvo que los refugios temporales son de manera preventiva, “no hay condición que se tenga que retirar a las personas, son evacuaciones preventivas para evitar alguna situación de riesgo para la población.

“Tenemos cerca de 328 personas en refugios temporales, un aproximado de 83 familias, más 14 alumnos del Internado Cienfuegos Y Camus, que está en el municipio de Tixtla, por la cercanía del río”, indicó.

Otras de las afectaciones son 23 derrumbes carreteros, cinco deslaves de cerro, cuatro viviendas con afectación en techo, el hospital del ISSSTE en Acapulco con inundación de no más de 30 centímetros, la inundación en la catedral de la Asunción de María en Chilpancingo, derivado del colapso del sistema de drenaje.

Sostuvo que seguirá la actividad eléctrica la tormenta tropical Narda ahora convertida en depresión, seguirá dejando lluvias en el transcurso de la madrugada de este lunes, de tal manera que seguirá el monitoreo de las condiciones del fenómeno.

Aseguró que se prevé “cielos medio nublados a nublados, incluso soleados, pero es importante mencionar que a pesar que hay disminución en el proceso de precipitaciones pudiera haber mucha actividad en el tema de reblandecimiento de terrenos”.

De la Barra de Coyuca, dijo que a las 11:00 horas de ayer estuvo abierta, “está desfogando el agua que estaba generando la afectación a cerca de 11 viviendas, en lo que es el vaso de la Laguna de Barra de Coyuca”.

El Secretario de Finanzas, Tulio Pérez Calvo dijo que por instrucción del gobernador Héctor Astudillo Flores desde el sábado se instaló de sesión permanente para coordinar los trabajos de atención a las afectaciones del fenómeno meteorológico “que hoy (ayer) se degradó en cuanto a su desarrollo” pero que habrá posibilidad de lluvias.

“Nos desplazamos en toda la región coordinados con los presidentes y presidentas municipales, varios de los funcionarios Obras Públicas, Protección Civil, Salud, Educación, CICAEG, CAPASEG todas estas dependencias que cuentan para apoyar” indicó, así como también a las autoridades de la Marina y el Ejército que activaron sus planes para apoyar a las comunidades y municipios.

Los representes de la Marina y Ejército informaron que se activó el plan Marina y el Plan DN-III-E para atención a las comunidades donde hubo afectaciones.

En la sesión estuvieron la subdirectora de atención de Emergencias de la Coordinación Nacional de Protección Civil María José Laura Sicilia, los comandantes de la Octava Región Naval, Francisco Limas López, y de la Novena Región Militar, Juan Manuel Rico Gámez; funcionarios estatales, municipales, entre ellos el coordinador de Protección Civil del Municipio de Acapulco, Ricardo Contreras, que el viernes no estuvo presente.

En el reporte las 9 de la noche de la Secretaría de Protección Civil estatal se indica que hay una persona desaparecida en Tixtla, 20 enramadas afectadas en Quechultenango, tres anuncios espectaculares caídos en Tecpan, seis personas rescatadas en Tlapa y policías estatales y militares trasladaron a integrantes de siete familias de la comunidad Los Tamarindos a un albergue habilitado en la Secundaria Miguel Hidalgo y Costilla en Florencio Villareal.

CHILPANCINGO

Las lluvias que ocurrieron el sábado y ayer dejaron, seis árboles caídos, tres bardas colapsadas, una familia evacuada, una casa inundada, la inundación de la iglesia Asunción de María, y encharcamientos en distintas calles y avenidas en la capital.

Los hechos ocurrieron en las colonias Plan de Ayala, La Cinca, Rubén Mora, fraccionamiento Jardines de Zinnia, Los Sauces, Villa Lucerna, Antorcha Popular, colonia Guerrero 200, Lomas de Ocotepec, López Portillo y el Zoológico.

Además, la caída de un árbol ocasionó que un taxi de la ruta Cajeles chocara en la carretera federal Acapulco-Chilpancingo, cerca de la localidad de Dos Caminos del segundo municipio.

El sábado la circulación vehicular fue cerrada en la Autopista del Sol, en el carril norte-sur con dirección al puerto de Acapulco, debido a un derrumbe cerca del Parque Industrial del Ocotito y ayer habilitaron un carril para que hubiera circulación vehicular de los dos lados, mientras que en la vía afectada continúan los trabajos de remover los escombros.

COSTA GRANDE

Las lluvias que ocurrieron la noche del sábado y ayer dejaron encharcamientos de calles y avenidas en Zihuatanejo y además el cierre de la carretera federal Acapulco – Zihuatanejo en la localidad Miyagua en Petatlán.

Fuentes de Protección Civil municipal de Zihuatanejo informaron de encharcamientos en las avenidas Ejido, Cuauhtémoc y Morelos en la Colonia Centro en el lugar conocido como Las Salinas, además la caída de 39 árboles y la evacuación de 15 personas.

La fuente dijo que en los encharcamientos ocurren cada vez que llueve, debido a que todo el desagüe de lluvia de la cabecera municipal se dirige a ese lugar porque se encuentra en el vaso regulador.

Un reporte de la Secretaría de Protección Civil estatal indica que minutos después de las 11 de la mañana se cerró la carretera Acapulco-Zihuatanejo debido a que se encuentra un puente provisional que está saturado de basura y corre riesgo de ser arrastrado por la creciente de un río cerca de la localidad Miyagua en Petatlán.

Consultado por teléfono el director de Protección Civil municipal de Petatlán, Rafa Abarca informó que se reabrió a los automovilistas el paso en la carretera Acapulco – Zihuatanejo en la localidad Miyagua a las 5 de la tarde, además reportó entre 10 a 15 casas inundadas en las colonias 28 de junio, Arroyo del Mezón y Benito Juárez.

Por separado, autoridades locales reportaron en el municipio de Atoyac la caída de un árbol de parota en la carretera El Ticuí-Colonia Fonseca, el cual fue retirado por trabajadores de Protección Civil, sin causar el cierre total de la vialidad alterna para la cabecera municipal, Corral Falso y San Jerónimo.

También se informó de la caída de un árbol en el techo de una casa de la comunidad de la Y Griega, sin lesionados, y en San Jerónimo se reportó desprendimiento de cableado de la CFE sin que pasara a mayores y en Tecpan la caída tres anuncios espectaculares.

COYUCA DE BENÍTEZ

Más de 30 familias fueron evacuadas por el Ejército en el poblado de El Embarcadero del municipio de Coyuca de Benítez, luego de que sus viviendas se inundaron por el incremento del nivel de la laguna.

Los afectados contaron que desde la tarde del sábado comenzó la inundación, que el nivel les llegaba casi a la cintura, y con la apertura de la barra de Coyuca bajó a las rodillas.

Los vecinos fueron evacuados de las casas aledañas a la laguna por soldados del Plan DN-III y concentrados en la cancha principal del poblado ubicado a orilla de la carretera Acapulco-Zihuatanejo.

Los habitantes asentados en la parte baja del poblado, colindante con la laguna fueron evacuados mediante pangas.

En un recorrido por el poblado mencionado se constató que las personas cerraron sus casas y se concentraron en la cancha principal.

Los soldados continuaron en recorrido a pie por el poblado para exhortar a las personas a salir de sus casas, en caso de una inundación.

Las casas construidas la mayoría de material de concreto y tabique, estuvieron inundadas medio metro, mientras que otras personas se trasladaron en panga para recoger pertenencias de sus viviendas.

Incluso, algunos niños nadaron por los callejones inundados, en tanto los pescadores suspendieron su actividad.

Y las enramadas situadas en la franja de arena de la laguna quedaron bajo el agua.

Dos patrullas del Ejército y una más de la policía municipal apoyaron en la labores de evacuación.

Posteriormente, los habitantes instalaron una estufa, gas y dos mesas de plástico para preparar la comida.

Las autoridades militares dijeron que se evacuaron más de 30 familias, debido a la inundación en sus casas.

Dijeron que hubo resistencia de algunas personas a salirse de sus casas, y manifestaron que están en constante monitoreo.

“Todo pasó muy rápido, cuando sentí el agua la tenía en las rodillas, y decidí salirme de mi casa por seguridad”, manifestó la vecina Alejandra Pérez.

Contó que en toda la temporada de lluvias de este año, no había pasado una inundación en el poblado, pero como “siempre no abrieron la barra, siempre esperan que haya afectaciones o esperan que se abra sola, las autoridades no hacen bien su trabajo”.

El vecino Carlos González contó que ayer en la noche el agua llegó arriba de las rodillas y por la mañana disminuyó hasta las rodillas, debido a que se abrió la barra de Coyuca del Benítez.

COSTA CHICA

Las lluvias en la Costa Chica dejaron cortes por caída de árboles y crecidas en arroyos en la vía federal Acapulco – Pinotepa Nacional y en la carretera San Marcos – Las Mesas, además del corte del servicio de líneas celulares.

Las fuertes lluvias provocaron la caída de árboles en la carretera federal que conecta con Oaxaca, y en su tramo en San Marcos se registró un cierre parcial de la vía, sin embargo la circulación continuó.

En tanto en la carretera que conecta la cabecera municipal de San Marcos-Las Mesas con la carretera Tierra Colorada-Cruz Grande fue interrumpida la circulación por la crecida de un arroyo en la comunidad de Anáhuac, incluso el conductor de una camioneta de pasajeros trató de cruzar y quedó varada y fue sacada por personal de Protección Civil y vecinos.

Además cerca de la comunidad Las Mesas hacia Tierra Colorada, un árbol cerró la circulación de manera total pero fue retirado por los mismos automovilistas que abrieron un carril, además cerca de la comunidad de Omitlán se registró un deslave y bloqueó un carril de la vía.

En redes sociales vecinos del municipio de Copala reportaron la crecida del río y la afectación al puente ubicado en la comunidad de San Francisco en la carrera Acapulco–Pinotepa Nacional, luego de que un árbol se impactó con la estructura.

En la cabecera municipal de Florencio Villareal, Cruz Grande, la dirección de Protección Civil retiró cuatro árboles que cayeron por los fuertes vientos sin daños a viviendas.

Mientras la carretera San Luis Acatlán – Tlapa fue cerrada a la circulación luego del derrumbe de piedra y lodo en el tramo Tres Marías y el Crucero de Espino Blanco en el municipio de Malinaltepec.

El servicio de telefonía celular fue suspendido desde la mañana de ayer en los municipios de Ometepec, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca y Cuajinicuilapa.

En el municipio de Marquelia el río que pasa a un costado de la cabecera municipal se desbordó y afectó varias casas de la colonia Brisamar y también la escuela Cetis 176, hasta la noche de ayer aún no se tenía el número de las casas afectadas porque en ese municipio al igual que en San Luis Acatlán la señal de celular y de teléfono fijo se cayó.

Se reportó en redes sociales la crecida del río la Bocana que dejó incomunicada a la comunidad de El Pitayo, Cuajinicuilapa, una familia que intentó salir de la comunidad quedó atrapada en un árbol, el hecho fue confirmado por Protección Civil estatal.

En tanto en la carretera Acapulco –Pinotepa Nacional en la comunidad de Barrajilas, municipio de Cuajinicuilapa la comunicación se cortó en ambos carriles luego de que el arroyó creció y se llevó parte del puente.

También hubo reportes de vecinos de que se desbordó el río Santa Catarina en Ometepec y que en San Juan de los Llanos y Talapilla, en Igualapa, el río de Quetzapala se salió de su cauce.

LA MONTAÑA

En municipios de La Montaña se reportaron cierres de caminos y carreteras, falta de energía eléctrica en algunas comunidades, afectaciones de viviendas, negocios e inundaciones en cultivos al margen de los ríos por el aumento del caudal.

En Tlapa en un recorrido se observó que las aguas del río Tlapaneco se llevaron unos metros de gaviones de piedra que cubrían el libramiento, se inundaron sembradíos de maíz en la comunidad de Ahuatepec Ejido, donde el agua del río se llevó parte de una bodega de láminas y aceros. En este punto pobladores han pedido la intervención del gobierno para que una cribadora deje aventar el material pétreo al cauce generando un cuello de botella, el cual ahora, con la tormenta provocó la inundación.

El Presidente municipal Dionicio Merced Pichardo García quien anduvo en el lugar dijo que tenía reportes de pérdidas materiales y que su gobierno apoyará a los productores afectados y que estaban habilitados refugios donde algunas personas llegaron.

En el municipio de Xalpatláhuac, el presidente municipal René Rosendo Larios Rosas informó que fueron afectadas viviendas en la cabecera municipal y derrumbes en caminos por lo que será necesario el uso de maquinaria para despejarlos y que la planta tratadora de aguas residuales también.

Los municipios Malinaltepec, Tlacoapa, Copanatoyac, Atlamajalcingo del Monte que comparte la carretera Tlapa-San Luis Acatlán fueron de los más afectados por los deslaves de los cerros que cerraron la vía en varios tramos como en Espino Blanco, Loma del Faisán, Tres Marías; aquí hay cortes de energía, más de 30 comunidades no tienen el servicio y usuarios de redes sociales pidieron a la CFE que los atienda.

En Acatepec se habló del corte de caminos por derrumbes y deslaves en varias localidades y corte de energía.

En los municipios de Alpoyeca y Huamuxtitlán, en la zona de La Cañada se habló de inundaciones a terrenos de riego y desbordamiento del río Tlapaneco en la carretera Tlapa-Puebla en Los Amates y la Laguna. También se supo que las afectaciones estaban siendo menores por los muros de piedra o que se hicieron sobre el cauce del río Tlapaneco.