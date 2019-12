Narra escuinapense las horas siguientes al cosumo de los tacos que la enviaron al hospital

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ A Érika Estrada, unos tacos de carne asada que consumió en la calle, la enviaron al Hospital General y la privaron de disfrutar de la Navidad y el "recalentado" en casa.

“No pensé que podía morir, aunque me sentía muy mal, mal, pero el muchacho que estaba a mi lado hospitalizado, brincaba de manera involuntaria, es algo que puede ocasionar la muerte”, señaló.

Durante la mañana de ayer decidió ir al Centro a comprar algunas cosas, ya tenía planes para el día, pues iría a una reunión familiar en Rosario.

En el Centro decidieron ver un lugar para comer entre las carretas que se ponen al costado de la parroquia San Francisco de Asís, pero al no observar a la persona a la que le compran tacos de camarón, optaron por tacos de carne asada.

“La carne sí tenía un sabor raro, pero yo atribuí que tal vez a mi taco dorado (de asada) le habían puesto queso y el queso era el problema, pedía otro taco sin queso, mi hijo no quiso comerse el taco, así que me traje el taco a casa para que luego se lo comiera, pero no lo quiso, afortunadamente”, dijo.

Señaló que en el lugar estaban otras personas y comentaron sobre el sabor, pero siempre atribuyéndole el problema al queso, aunque después se dieron cuenta que realmente la situación la ocasionó la carne y ese sabor a "poco cocida".

Llegando a casa, solo visitó a un familiar más, pero las náuseas iniciaron y luego el vómito sin parar, después de 3 veces, su familia decidió llevarla al ISSSTE donde se encontró a otras personas con el mismo problema, entre ellos un bebé de menos de 3 años.

Las personas le manifestaron que ya en otras ocasiones habían acudido a comer a esa taquería y no habían tenido problemas de salud por el consumo de alimentos.

Todos presentaban lo mismo, vómito, diarrea y el padre de familia era quien más mal se observaba, debido a que su cuerpo temblaba.

“Mi hija también comió, ella no se enfermó, no sé si su carne estaba en buen estado o el llenar de chile la comida le sirvió”, señaló.