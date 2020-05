NASCAR reprograma tres pruebas de su calendario 2020

La organización automovilística de NASCAR informó este viernes de la reprogramación de tres pruebas que tenía establecidas en el calendario de competición, por causa de la pandemia del coronavirus.

Las carreras en Chicagoland Speedway, Sonoma Raceway y la prueba de primavera en el Richmond Raceway están fuera del calendario para el 2020.

El anuncio de los directivos de la NASCAR se da después de que ya están programadas cuatro carreras de la Serie de la Copa para finales de este mes, que serán las que sustituyan a las eliminadas del calendario original.

La carrera de Chicagoland, programada para el 21 de junio, fue reasignada a Darlington el 17 de mayo; la de primavera de Richmond el 19 de abril será reemplazada por la carrera de Darlington, del 20 de mayo; y la carrera de Sonoma del 14 de junio es ahora la carrera de Charlotte, del 27 de mayo.

La cancelación de la carrera de Chicago es otro duro revés que sufren los trabajadores en la pista en Joliet (Illinois), donde el personal de pista sufrió esta semana una segunda ronda de despidos por NASCAR desde la pandemia del coronavirus.

El Coca-Cola 600 el 24 de mayo en Charlotte mantiene su lugar tradicional el fin de semana del Día de los Caídos.

La carrera del 17 de mayo en Darlington comenzará con un calendario de dos semanas que incluye cuatro carreras de la Copa, dos carreras de Xfinity y una carrera de Camiones. Los siete eventos están programados para Darlington o Charlotte.

