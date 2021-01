Natalia Jiménez se alía con Sergio Lizárraga, líder de Banda MS

La cantante española firma un contrato de representación con una nueva empresa dirigida por Sergio Lizárraga, desde Mazatlán

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ La cantante española Natalia Jiménez firmó un contrato de manejo y booking con LM Events, una nueva empresa comandada por Sergio Lizárraga, quien además es líder de Banda MS y Lizos Music.

Natalia Jiménez cuenta con una extensa trayectoria musical, así como de múltiples premios entre los que destacan Grammys y Latin Grammys. Su más reciente producción musical México de mi corazón llegó a los primeros lugares de ventas en este País, donde se convirtió rápidamente en Disco de Oro, dio a conocer Sara Eva Pérez, encargada de prensa de Banda MS y Lizos Music, a través de un comunicado.

Destaca que dos de los más exitosos sencillos del álbum fueron El destino junto de Carlos Rivera y El color de tus ojos con Banda MS, mismos que lograron discos de oro en ventas y reproducciones en este país.

“Este increíble álbum de la misma manera le dio la oportunidad de interpretar sus canciones en eventos tradicionales como la Feria del Mariachi y la Charrería de Guadalajara, así como visitar importantes ciudades en México como Monterrey, Aguascalientes, Puebla, San Luis Potosi, viajar a Costa Rica y Puerto Rico y participar en la gran celebración de la tradición del Día de Muertos (Coco Disney-Pixar) en Hollywood Bowl de Los Ángeles, entre otros importantes escenarios”, se lee en el boletín.

Por otro lado, Natalia ha destacado en importantes papeles dentro de la televisión siendo parte de exitosos programas como La Voz México, La Voz Kids USA y Operación Triunfo en España.

“El hecho de haber firmado con Sergio y su equipo me hace muy feliz. Me siento muy centrada y optimista en cumplir mis metas y siento que la experiencia que él tiene en el mercado regional mexicano es importantísimo para este próximo paso en mi carrera. Estoy agradecida con esta nueva oportunidad de trabajo y sé que es solo el inicio”, dijo Natalia Jiménez a través del comunicado de prensa.

“El que Natalia Jiménez confíe en nuestro equipo la verdad me pone muy contento y me da mucho orgullo. A la vez me obliga a hacer las cosas bien, a no quedar mal y a seguir trabajando muy feliz en el mundo de la música. En esta ocasión con una mujer que, musicalmente hablando, es capaz de todo, de cantar cualquier tema o ritmo. Yo creo que vamos a hacer muy buen equipo”, expuso Sergio Lizárraga.

El músico se encuentra frente a la Banda MS, que es una de las agrupaciones más exitosas del momento en México y el extranjero.

La MS ha logrado una increíble evolución que va desde colaboraciones con figuras como Snoop Dogg hasta sus conciertos “Sold Out” en escenarios emblemáticos como el Staples Center en Los Ángeles y el Madison Square Garden de Nueva York.

Por su parte, Natalia actualmente prepara México De Mi Corazón 2, para continuar rindiendo homenaje al país con el cual seguirá conectada eternamente.

“Busco cantar todas las canciones que se me quedaron fuera en el anterior y poder sacarme la espinita de otras que eran de puro despecho, que no incluí en el primero y que ahora ¡vienen con todo!”, agregó en el comunicado.

De igual manera, la ex integrante de La Quinta Estación se prepara para conducir la entrega de los Premios Internacionales de la Paz, que se celebrarán de manera virtual este próximo 17 de enero.