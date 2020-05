Natanael Cano ofrece disculpas a Pepe Aguilar tras desencuentro

Los artistas protagonizaron una serie de dimes y diretes, a través de más redes sociales

Fernando Espinoza

Durante el fin de semana fue tendencia en redes sociales la “pelea” entre Pepe Aguilar y el cantante de corridos Natanael Cano, este último terminó por disculparse al recibir la desaprobación del público sobre su postura.

La disputa se originó luego de que Pepe Aguilar declaró en una entrevista que la música actual es “mediocre y pinche”, a lo que el joven cantante de 19 años respondió de manera muy agresiva y tomándose la declaración muy personal.

“Lo que está pasando con la música mediocre y pinche va a generar que venga una bonanza de artistas, todos los chicos de esta generación, que realmente son talentosos y están creciendo con esta mierda de música”, aseguró Pepe Aguilar en la entrevista.

La respuesta de Natanael fue contundente y calificada por algunos usuarios de las redes sociales como grosera.

“Que alguien le explique a Pepe Aguilar, pobrecito, qué son los corridos tumbados, que todos tienen gustos diferentes, para qué abre el hocico. A nosotros no nos comparen con los del pasado, somos la nueva ola”, reviró Natanael hace unos días, en un video en sus redes sociales.

Tras la ola de posturas a favor y en contra, y memes que surgieron en contra de Natanael, terminó por pedir disculpas al intérprete de “Prometiste”.

“Qué tal, aquí su compita Natanael Cano de nuevo, para disculparme, el día de ayer y hoy hice varias entrevistas para la televisión nacional, aclarando todo esto, pero ahora me toca a mí, bajo mi plataforma de Instagram, pedir una disculpa al señor Pepe Aguilar, a todo el público mexicano, a todos los fans míos y de él por expresarme de una manera no correcta hacía una persona mayor, yo sé que en México no se hace eso, en México y en todos lados se respeta a la gente grande, a la gente mayor y aquí estoy para disculparme con todas las personas, con todo el público, con el señor Pepe, una disculpa”, dijo el cantante de 19 años.

“Yo soy una persona que defiende su música y la va a seguir defendiendo hasta el día de su muerte, lamentablemente pasaron varios malentendidos por los cuales me toca a mí aclarar las cosas, para todo el público mexicano, una disculpa de parte de Natanael Cano”, finalizó.

Natanael se popularizó entre los jóvenes por cantar los conocidos “corridos tumbados”, una de sus últimas canciones es “Arriba”, que estrenó el 5 de mayo y que ya supera los 12 millones de reproducciones en YouTube.