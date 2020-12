SERIE

Natasha Pérez, que interpretó a Yolanda Saldívar en Selena: La Serie, teme por su seguridad

Ella, dice, se sintió atraída a un personaje tan polémico como lo ha sido la asesina de Selena

Noroeste / Redacción

Natasha Perez es la actriz que tomará el papel de Yolanda Saldívar y lo llevará a la vida en “Selena: La serie”. Pero lo que para ella será una gran oportunidad actoral, también le hizo temer por su seguridad.

De acuerdo con Entertainment Weekly, ella se sintió atraída a un personaje tan polémico como lo ha sido la asesina de Selena.

“Recuerdo haber recibido este correo electrónico de mi agente y mi manager [sobre el casting] con una foto de Yolanda Saldivar [...] Tuve que interpretar a villanos en el teatro antes y un año antes de ser elegido para la serie, interpreté a un villano en una película por primera vez, pero era una comedia. Así que recuerdo que pensé que me gustaría ver cómo es interpretar a un villano malvado. Sonaba fascinante desde el punto de vista de un actor, analizar lo que alguien así ha pasado por sus mentes”, compartió a la revista.

No obstante, esta fascinación dejó también entrever el problema a nivel personal que comenzó a sentir al momento de encarnar a Saldívar. Esto, no solamente por ser una villana, sino también por la pasión que los fans de Selena, publicó Infobae.

"Recuerdo haber trabajado con el director en la escena y me preguntó cómo me sentía. Le dije que me sentía en conflicto. La actriz que hay en mí está fascinada por el viaje de un personaje complejo, pero lo humano que hay en mí tiene todo tipo de sentimientos. La actriz que hay en mí también está preocupada por su seguridad. Mucha gente se toma esto muy en serio y piensa que es real, y, en este caso, el personaje es real pero no soy yo. No soy ella”, señaló.

A pesar de todo, la actriz decidió que quería dar una interpretación de Saldívar lo más apegada a la realidad. Y, aunque no pudo conocerla en persona, se esforzó por buscar cuanta información estuviera disponible.

“Investigué tanto como pude. Estaba interesada en conocerla aunque sabía que la persona con la que me encontraría sería un caparazón de la persona que ha estado en prisión y en confinamiento solitario durante tantos años. Mi interés era ver sus gestos y cómo habla. Pedí permiso para conocerla, pero para honrar a la familia, decidimos que sería mejor para mí no hacerlo. En cambio, pasé tanto tiempo buscando en Internet todo lo que pude sobre ella”, narró.

Por lo pronto, la intérprete quiere evidenciar que mientras la muerte de Selena sí se llevará a cabo en la pantalla, esta nueva serie va mucho más allá y es en realidad una celebración de la vida de la “Reina del Tejano”.

“La serie no trata sobre su muerte. Yolanda está ahí para agregar tensión a lo que está sucediendo, pero lo que está sucediendo es tan hermoso porque es una artista encontrándose a sí misma, una artista emergente y encontrando su lugar dentro de su familia y la sociedad”, dijo.

Perez agregó que la construcción de los personajes fue muy cuidada, para que en vez de solamente reflejar la tragedia, este proyecto funja como un medio para continuar con el legado que dejó la cantante a las generaciones latinas.

“Desafortunadamente, Yolanda es parte de la trágica historia de Selena. Pero la belleza de todo esto es cómo su legado continúa hasta hoy a través de su música, su arte y, en realidad, toda su vida. Gracias a ella, podemos tener esta conversación hoy y celebrar un programa sobre una latina, protagonizado y escrito por latinos”, finalizó.