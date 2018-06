Náuticos de Mazatlán pide el apoyo de la afición porteña en la reanudación de los playoffs del Cibacopa - Noroeste

Baloncesto

Náuticos de Mazatlán pide el apoyo de la afición porteña en la reanudación de los playoffs del Cibacopa

El navío quiere hacer sentir la localía y para ello su directiva invita totalmente gratis con la presentación de su gafete a los empleados de las empresas Noroeste CFE, Coca Cola, Pesca Azteca, Estrella del Mar, Tufesa, Oxxo, Wings Army, Café El Marino, Grupo AhRe, entre otras; el juego es este lunes ante Pioneros de Los Mochis, a las 20:00 horas, en el CUM

Rafael Moreno

A partir de este lunes la serie de playoffs se reanuda con el quinto juego entre Náuticos de Mazatlán y Pioneros de Los Mochis, en el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico.

Las incidencias de la postemporada continúan a las 20:00 horas en el Centro de Usos Múltiples de Mazatlán.

El compromiso no tiene a nadie con ventaja, la serie está igualada 2-2, pero con la situación ahora del lado de Náuticos al estar en casa y frente a su público, mismo que seguramente se hará presente en las gradas para respaldar el accionar de su equipo.

Nada fácil resultaba estar con todo en contra en este primer playoffs, sin dos de sus refuerzos y el ligar cuatro encuentros en casa de Pioneros, sin embargo ante todo ello se repuso el navío y regresó a casa con un buen balance de 2-2.

Los juegos 5 y 6 de este lunes 25 y martes 26 de junio están asegurados, de alargarse al límite de siete cotejos, éste se desarrollaría nuevamente en casa de los mazatlecos.

"Estamos con la meta de ganar estos dos partidos siguientes para pensar en avanzar en playoffs, estoy muy agradecido con este grupo de jugadores y seres humanos, somos una familia que lo hemos demostrado siempre, todos ellos están comprometidos en el propósito que tenemos en mente", dijo Eric Weissling.

El coach de Náuticos encontró un grupo de personas que le respondieron a la hora cero.

"Los que me conocen saben que no distingo entre extranjeros y mexicanos, conmigo no pasa eso, los que estén listos son los que van a jugar, sabiendo cada quien el rol que le toca en cada momento del partido".

Paúl Luque Wiley, presidente del club, está convencido de la gran calidad humana de cada uno de sus jugadores.

"Estoy muy orgulloso de cada uno de ellos, del cuerpo técnico, se han logrado muchas cosas en la temporada con todo y las adversidades, vamos a seguir con más y es por ello que invito a la afición de Mazatlán que nos apoye en estos juegos".

Firma de autógrafos

Jugadores de Náuticos de Mazatlán firmaron autógrafos y se tomaron fotos con aficionados en D'portenis del Centro Comercial Plaza Galerías Mazatlán.

Regalaron su rúbrica en playeras, fotos y demás los elementos Akeem Scott, Michael Lizárraga, Joshua Ramírez, Diego Herrera, Ricardo Calatayud, Armando Fernández, Omar Ramírez, Miguel Reza, Brayan Martínez, Joel Cárdenas Jr. y Fabricio Flores.

Invitados

Todos los empleados de Editorial Noroeste con gafete laboral tendrán acceso gratis esta noche al CUM.

Entrada gratis

La directiva de Náuticos invita totalmente gratis con la presentación de su gafete a las empresas CFE, Coca Cola, Pesca Azteca, Estrella del Mar, Tufesa, Oxxo, Wings Army, Café El Marino, Grupo AhRe, entre otras.