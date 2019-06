Navolatense PaÃºl Morales refrenda su medalla de oro en la Olimpiada Nacional

Navolatense Paúl Morales refrenda su medalla de oro en la Olimpiada Nacional

El luchador gana en el estilo greco romano la única presea dorada para Sinaloa en esta disciplina

Noroeste / Redacción

CHETUMAL._ El navolatense Paúl Baltazar Morales Bojórquez revalidó su título de campeón nacional en la modalidad de luchas estilo greco romano y decoró con una medalla de oro el cierre de la delegación sinaloense que participó en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019.

Sinaloa cerró la última jornada de esta disciplina con una medalla dorada, además de dos metales de bronce.

De esta manera, el total para el evento completo fue de una medalla de oro, una de plata y la friolera de 10 preseas de bronce.

La medalla de oro y que fue la única para Sinaloa en el certamen más importante del deporte amateur en nuestro país, la volvió a ganar el discípulo de Orestes Morales. Paúl Morales hizo buenos los pronósticos de favorito por su calidad de medallista internacional del panamericano juvenil.

“Venía muy decidido por esta medalla, que es mi segunda de oro en la historia de la Olimpiada Nacional, el año pasado gané mi primera de oro, antes había logrado bronces y platas. He madurado y estoy encantado por esta participación, una medalla muy valiosa que como siempre se la dedico a todos quienes me han apoyado, a mi entrenador y tío, Orestes Morales, que ha sido mi inspiración, a mi familia y a todas las instituciones que me ayudan a crecer”, comentó Paúl Morales después de recibir el máximo galardón en lo más alto del podio.

MEDALLAS DE BRONCE

Con medalla de bronce se regresa a casa el guasavense Érick Villalobos que participó en Juvenil 57 kilos y también cerró con un bronce su participación otro guasavense, Jesús Osornio, categoría Juvenil 82 kilos.

Así las cosas, las luchas asociadas de Sinaloa ganaron una de oro, una de plata y cinco bronces en el estilo de greco; mientras que el estilo libre se quedó con cinco metales de bronce.

