NBA Los Bulls de Chicago son los mÃ¡s queridos en MÃ©xico

BALONCESTO

NBA Los Bulls de Chicago son los más queridos en México

Se calcula que hay 16 millones de personas interesadas en la NBA en México y en su mayoría, aficionados al equipo que Michael Jordan hizo grande

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ En 1991, la dinastía de los Bulls de Chicago comandada por Michael Jordan conquistó su primer título de la NBA y apenas un año más tarde, se celebró el primer partido de esa liga en territorio azteca.

Así surgió el amor por el equipo de Phill Jackson, casi de manera simultánea al crecimiento del deporte ráfaga, al grado de que 27 años después, esta franquicia se mantiene como la de mayor número de fanáticos en el país.

De acuerdo con NBA México, existen alrededor de 16 millones de personas interesadas en la liga más importante baloncesto en territorio nacional, de las que su mayoría apoya a ese equipo que marcó época en la década de los 90 y que jugará por primera vez en el país el próximo 13 de diciembre.

La NBA regresa a México en diciembre con par de encuentros

“Los Bulls de Chicago es el equipo que más afición tiene en México y después Lakers. Es un equipo de mucha tradición, que pocas personas han podido ver en vivo y ahora están aquí al alcance de tu mano”, dijo a Mediotiempo Raúl Zárraga, director de NBA México.

“Pero también viene el Jazz con un ritmo de juego que trae Ricky Rubio, demostrando que cada vez es más maduro en la cancha, oportunidades que no se presentan todos los días y están al alcance de tu mano, si fuera yo un aficionado estaría feliz de poder ir a verlos”.

Tanto Chicago como Utah enfrentarán al Magic de Orlando en los NBA México Games, a disputarse en la Arena Ciudad de México y serán los partidos siete y ocho de temporada regular disputados en esta nación.

“Para nosotros significa mucho, es la culminación de muchas actividades que hemos venido armando. De negociaciones pero también de mantener la continuidad después de más de 25 años de estar en México con juegos. Representa para nosotros un orgullo, un placer y un compromiso también con los aficionados en México que buscan este tipo de proyectos”, comentó Zárraga.

Raúl se encontraba en las oficinas de la liga en Nueva York cuando le confirmaron los equipos que disputarían la serie de dos partidos en territorio azteca. Orlando por cuarta ocasión, Utah por tercera y el equipo más querido en el país por vez primera.

“Estaba negociando con NBA cuáles eran los equipos que podíamos tener y con base en los equipos que venía platicando, me llené de emoción de poder anunciarlo desde ese día, anunciar que venía el Magic de Orlando de vuelta, que venía el Jazz de Ricky Rubio, los Bulls de Chicago que no necesita más detalles. Pero me llené de emoción, cuando haces lo que te gusta lo que quieres es compartirlo”, describió.

Pero el traer al equipo con mayor número de aficionados no fue sencillo. En diciembre de 2013, los Spurs de San Antonio y los Timberwolves de Minnesota disputarían el segundo juego de temporada regular en México, pero un corto circuito en la Arena Ciudad de México puso a prueba a la organización.

“Son ese tipo de situaciones que no te preguntas qué harías hasta que estás ahí, pero a veces este tipo de tropiezos sirven para llegar al lugar al que quieres estar. Yo siempre he velado porque la NBA sea la liga deportiva internacional más relevante en México, para llegar ahí tuvimos que pasar por esa situación que nos enseñó a todos a levantarnos y ser mejores y estar aquí diciendo aquí vamos por más”, sentenció.

LOS JUEGOS

Jueves 13 de diciembre

Orlando vs. Chicago

19:30 Horas

Sábado 15 de diciembre

Orlando vs. Utah

15:00 Horas