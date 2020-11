Necesita Culiacán bajar a 28 la tasa de homicidios para salir de 50 ciudades más peligrosas: Construyendo Paz

Rosa Elvira Jacobo, directora de Construyendo espacios para la paz, consideró importante estar pendiente de lo que pasa con este delito que afecta como ciudad en la economía, las alertas de no visita a Culiacán de los Estados Unidos y no intercambios educativos

José Abraham Sanz

20/11/2020 | 11:39 AM

CULIACÁN._ Aunque los números indican que ha habido una disminución de casi un por ciento en los últimos 12 meses, el homicidio doloso sigue siendo un problema que lastima a Culiacán, porque sus números mensuales la mantienen en la lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo.

El organismo civil Construyendo espacios para la paz, en su informe mensual de octubre, señaló que Culiacán necesita bajar su tasa por cada 100 mil habitantes a 28 para aspirar a salir de dicha lista.

La capital de Sinaloa constantemente aparece en noticias a nivel nacional e internacional por la violencia que se registra, la mayoría de las veces por hechos presuntamente ligados al crimen organizado.

“En el homicidio aquí en el municipio de Culiacán tenemos una disminución del 0.8 por ciento en los últimos 12 meses”, explicó Rosa Elvira Jacobo, directora de Construyendo espacios para la paz.

La lámina informativa en la presentación señaló además que en los últimos seis meses, este delito ha tenido una alza de 16.4 por ciento.

Luego de los hechos ocurridos el 17 de octubre de 2019, la violencia se trasladó a la zona rural del municipio de Culiacán, en la franja norte, que desencadenó en por lo menos 16 asesinatos en junio.

“Estamos cerrando con 37 homicidios (en octubre), aquí para nosotros siempre es muy importante, el estar al pendiente de lo que sucede con este delito, ya que este delito nos afecta no solamente, pues el que estemos perdiendo vidas, se estén perdiendo vidas, la afectación sobre todo a las familias, sino que también nos está afectando como ciudad, en la economía, existen alertas de no visita de viaje a nuestra ciudad de los Estados Unidos, no hay intercambios tanto de maestros, como de alumnos”, dijo Jacobo.

“Estamos por ese motivo dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo, por eso es que como organismo de la sociedad civil estamos trabajando y al pendiente de qué se está haciendo algo, que ya no tengamos esta tasa; aquí por ejemplo se ve que tenemos un 43.9 por ciento de tasa por cada 100 mil habitantes, nosotros tenemos que estar en 28 o menos de 28 en esta tasa, para poder salir de esta lista de estas 50 ciudades más violentas del mundo, por lo que es muy importante el que podamos trabajar tanto autoridades, gobierno y sociedad, para poder llegar a esta tasa o bajar o tener cero en homicidio”.