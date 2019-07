Necesitamos seguir haciendo fuerte al equipo para estar en Primera DivisiÃ³n: Francisco Contreras

Necesitamos seguir haciendo fuerte al equipo para estar en Primera División: Francisco Contreras

El centrocampista surgido de La Pecera trabaja con ánimos renovados bajo el comando de José Guadalupe Cruz

Noroeste / Redacción

Francisco Contreras busca un puesto en el once inicial de Dorados de Sinaloa.

GUADALAJARA, Jalisco._ La pretemporada sinaloense continúa en el Occidente del País, completando el día 25 de actividades al mando de José Guadalupe Cruz y su equipo de trabajo.

La mañana de este viernes, Dorados de Sinaloa sostuvo una intensa sesión matutina en las instalaciones del Club Atlas Chapalita, ultimando detalles de cara al Apertura 2019 del Ascenso MX.

El mediocampista y canterano sinaloense, Francisco Contreras, quien ha sido sumamente tomado en cuenta por el cuerpo técnico del plantel aurinegro en la etapa de encuentros de preparación, manifestó sentirse ilusionado por el trabajo de pretemporada que ha desarrollado el grupo, destacando la buena integración que se ha manifestado en los duelos amistosos.

“Me he sentido bien, me he acoplado muy bien al grupo. El profesor Cruz trabaja muy bien y en los amistosos hemos tenido gran acoplamiento”, destacó el volante de 20 años, nativo de Culiacán, Sinaloa.

Contreras enfatizó el gran trabajo que están realizando los nuevos refuerzos del Gran Pez, así como el alto nivel de calidad que suma el plantel con las incorporaciones que fortalecen al equipo de Sinaloa en búsqueda de cumplir con los objetivos trazados.

“Los que llegaron se han acoplado bastante bien, hemos trabajado excelente y queremos que el grupo siga siendo fuerte para llegar a Primera División”, apuntó el canterano de La Pecera que ha cumplido con todo el proceso de fuerzas básicas de Dorados de Sinaloa.

“El profesor me ha dicho que lo he hecho muy bien y que siga aprovechando las oportunidades que me dan, llevo mucho tiempo trabajando para esto”, declaró el dorsal número 28.

Francisco Contreras seguirá trabajando para encontrar un sitio en el once inicial del cuadro áureo, intentado seguir sumando minutos y madurando como futbolista del Gran Pez.

