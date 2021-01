Necesitamos un Alcalde que se enfoque en su trabajo, no en querer ser candidato: PAN de Mazatlán

Roberto González Gutiérrez, líder del partido albiazul en Mazatlán, calificó como 'berrinches electorales' las distracciones de Benítez Torres al buscar a toda costa ser candidato a la Gubernatura por Morena, o en su caso, la reelección

Netzahualcóyotl Ceballos

El dirigente del comité municipal del PAN, Roberto González Gutiérrez, cuestionó que el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres se distraiga de sus funciones en actos y proyectos políticos.

En entrevista para Periódico Noroeste calificó como "berrinches electorales" las distracciones de Benítez Torres al buscar a toda costa ser candidato a la Gubernatura por Morena o, en su caso, la reelección.

"A ver, el tema está muy sencillo. ¿Quiere ser candidato o quiere ser un Alcalde en funciones? Lo que yo creo que no se vale es que se esté distrayendo porque se le está pagando con dinero público para ser Alcalde, no se vale que ahorita los grandes problemas de Mazatlán no estén siendo atendidos", dijo.

"No se vale que por estar haciendo berrinches electorales todos paguemos las consecuencias, que ahí están: la basura en la calle, los baches creciendo cada vez más, muchas luminarias apagadas, la seguridad pública ni se diga, y bueno, yo creo que todos preferimos un Alcalde que realmente esté atendiendo a eso, a un Alcalde que tome cafecito con otros soñando cómo convertirse en Gobernador o cómo reelegirse".

Benítez Torres ha hecho público su interés por ser el candidato de Morena a la Gubernatura, incluso después que su mismo partido político se pronunciara a favor d Rubén Rocha Moya como precandidato.

También ha señalado que en caso de no ser él el candidato a la Gubernatura podría apostarle a la reelección.

González Gutiérrez manifestó que a Benítez Torres se le eligió como Alcalde para que atendiera los problemas de Mazatlán, y que si no es así, puede renunciar a su cargo para darle paso a quien sí quiera hacerlo.

"Que renuncie, que se vaya si no puede o no quiere porque Mazatlán se merece lo mejor, alguien que agarre al toro por los cuernos y no esté planeando en cómo ser Gobernador, que no sea un mal perdedor".