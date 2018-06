NEGOCIOS ADELNOR Grupo Empresarial y MITSUI & CO concretan importante alianza de negocios - Noroeste

FUSIÓN

NEGOCIOS ADELNOR Grupo Empresarial y MITSUI & CO concretan importante alianza de negocios

ADELNOR ha desarrollado desde su fundación la venta de insumos agrícolas para las necesidades del campo mexicano

Noroeste / Redacción

MITSUI & CO., LTD (en lo sucesivo MITSUI) empresa transnacional con sede en Chiyoda-Ku, Tokio, Japón, ha llegado a un acuerdo para adquirir un porcentaje mayoritario de las acciones de Consorcio Agroindustrias del Norte, S. A. de C. V. (en lo sucesivo ADELNOR), sociedad controladora de una de las empresas más importantes en la venta de insumos agrícolas en México con sede en Culiacán, Sinaloa.

La transacción está sujeta a diversas condiciones de cierre, entre las cuales se encuentra la obtención de la autorización correspondiente de la COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA (COFECE). Al término de este proceso, ADELNOR pasará a ser una empresa filial de MITSUI, consolidando su información con el resto de empresas que forman parte del grupo de compañías integradas a esta transnacional.

