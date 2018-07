NEGOCIOS Estos son los milenials que rompen el estereotipo - Noroeste

EMPRENDEDORES

NEGOCIOS Estos son los milenials que rompen el estereotipo

La clave: traducir el negocio del software en algo accesible para todos

Istar Meza

El miércoles pasado, 27 de junio, se presentó Cine Alternativo Moon en el Auditorio Deutsche Bank del Jardín Botánico de Culiacán, pero muchos no asistieron por qué no sabían del evento, por eso unos jóvenes no mayores a 28 años desarrollaron una aplicación, se llama Guía de hoy, con el fin de resolver esta problemática.

Adrián, Sergio y Allan están al frente de una empresa de desarrollo de software, se llama Geekglopers, comenzaron trabajando con proyectos externos, luego crearon una aplicación que es catálogo de ofertas, ahora trabajan en el proyecto Guía de hoy.

