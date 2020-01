NestlÃ© protege el medio ambiente en el mundo, y en MÃ©xico ataca el etiquetado y prohibir el plÃ¡stico

Pepe Lirio •

Por lo menos en cuanto al amparo de los plasticos, tiene razón Nestlé, el tiempo que les dieron no alcanza para empezar a cumplir regulaciones que aún no han sido plenamente determinadas y menos para una empresa de tal envergadura. El discurso de Greenpeace México es tendencioso en ese aspecto; de todas formas ese amparo no afecta la legislación ni evita que otras empresas deban cumplir. Ya lo otro es simple economía, al quitar las mascotas perderán ventas. Aunque tal vez ni las ocupen, el calcetose se vende sin anunciar nada.