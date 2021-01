Néstor Lizárraga es reelegido para dirigir un año más al Club Polluelos

Lizárraga retomó las riendas del club al ser el único candidato a la presidencia

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Con todos los votos a su favor, la tarde de este domingo, Néstor Lizárraga se ganó de nueva cuenta el puesto de presidente del Club Deportivo Polluelos, de cara al año 2021.

Ganándose la confianza de todos los socios de este club en lo que llegó a estar al mando de esta asociación, Néstor Lizárraga retomó las riendas del club al ser el único candidato a la presidencia, siendo reelecto por sus compañeros.

Tras la buena respuesta obtenida en estas elecciones, Lizárraga se mostró agradecido por la confianza depositada en él y se comprometió a seguir haciendo las cosas bien a favor del club, como las ha venido haciendo.

“Me da mucho gusto que la gente me siga apoyando, pues saben que yo he estado trabajando bien y les seguiré trabajando mucho mejor, y se los voy a demostrar como lo he venido haciendo”, dijo Lizárraga.

La excelente administración que tuvo Lizárraga durante el 2021 como dirigente del Polluelos fue un gran factor para que en estas elecciones no tuviera contendiente.

“En el tiempo que estuve al frente del club he hecho varias cosas en su favor sobre algunos detalles que les hacían falta, como fue la instalación del drenaje en el deportivo”.

Por otro lado, Néstor Lizárraga expresó que para el año que recién entra se tienen varios proyectos en puerta, los cuales espera poder llevarlos a cabo sin ninguna dificultad.

“Ahora, uno de los proyectos que se vienen para el 2021 es el hacer una bodega más grande, pues ya hace falta. Además de algunas cosas más, como lo son la colocación de mesabancas de concreto”.

Asimismo, Lizárraga comentó que además de los proyectos en mención, se buscará continuar dándole promoción al aspecto deportivo con la realización de distintas ligas de beisbol.