Nestora Salgado, candidata de Morena al Senado, reta a Meade a demostrar que es secuestradora, como afirmó en el debate - Noroeste

ELECCIONES 2018

Nestora Salgado, candidata de Morena al Senado, reta a Meade a demostrar que es secuestradora, como afirmó en el debate

La ex líder de las policías comunitarias en Guerrero recrimina al candidato priista, y a su partido, de criminalizar a los luchadores sociales

noroeste.com

Nestora Salgado García, ex comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en Olinalá, Guerrero, y actual candidata plurinominal al Senado de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), retó a José Antonio Meade Kuribreña a demostrar que es una secuestradora, tal como la calificó durante el segundo debate presidencial.

A través de su cuenta de la red social Twitter, Salgado García aseguró que la difamación es un delito en el cual el que acusa debe probar sus afirmaciones. También dijo que "ya basta" de que Meade Kuribreña y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) criminalicen a los luchadores sociales.

"Te reto públicamente a que pruebes tus afirmaciones. Ya basta de que tú y el #PRI criminalicen a los luchadores sociales. ¡No nos vamos a dejar!", tuiteó Nestora Salgado, quien fue liberada y absuelta por tres jueces guerrerenses de Tlapa, el 8 de marzo de 2016, tras haber estado presa dos años y ocho meses sin sentencia, después de enfrentar siete procesos penales, entre ellos +secuestro, privación ilegal de la libertad y homicidio.

"Siempre he estado dispuesta a pagar el precio de luchar por la #Paz. Hoy no será la excepción, ahora que #Meade vuelve a atacarme con mentiras y difamaciones, sepan que nada nos va a detener: con el pueblo de nuestro lado, ¡vamos a ganar!", escribió la ex comandante de la CRAC-PC en la red social Facebook, quien fue encarcelada el 21 de agosto de 2013, en el Centro Femenil de Readaptación Social "Tepepan", en la Ciudad de México, acusada de secuestro por 53 personas, de las cuales ninguna se presentó a ratificar las denuncias.

"Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena. Una secuestradora que está libre por una falla de la policía", expresó el candidato a la presidencial de la coalición "Todos por México", durante el segundo debate presidencial, en el que abundó que eso quedaba "en la conciencia" de Andrés Manuel López Obrador.

La difamación es un delito .@JoseAMeadeK y te reto públicamente a que pruebes tus afirmaciones. Ya basta de que tú y el #PRI criminalicen a los luchadores sociales. ¡No nos vamos a dejar! #MeadeMiente pic.twitter.com/VE1jMag78Z — Nestora Salgado (@nestora_salgado) 21 de mayo de 2018

Nos difaman porque proponemos algo muy simple: ➖ Presos Políticos 🙅‍♀️ ➕ Políticos Presos 🤡 ¡Vamos a cambiar este país cueste lo que cueste!#Nestora pic.twitter.com/UJP7LPYEWm — Nestora Salgado (@nestora_salgado) 21 de mayo de 2018

Siempre he estado dispuesta a pagar el precio de luchar por la #Paz. Hoy no será la excepción, ahora que #Meade en el #DebateINE vuelve a atacarme con mentiras y difamaciones, sepan que nada nos va a detener: con el pueblo de nuestro lado, ¡vamos a ganar! #TodosConNestora pic.twitter.com/nZPR6kw4BZ — Nestora Salgado (@nestora_salgado) 21 de mayo de 2018