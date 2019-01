Netflix advierte sobre los peligros del #BirdBoxChallenge

La popular película de Netflix desató un reto tan absurdo como peligroso y la plataforma de streaming lanzó una advertencia en sus redes

Noroeste / Redacción

02/01/2019 | 12:50 AM

La era de las redes sociales siempre trae algo nuevo para sorprender, esta vez, la película "Bird Box", que se ha transformado en la cinta más vista de la historia de Netflix, provocó un reto, más conocido en las redes como "challenge", donde los usuarios se desafían a sí mismos a realizar tareas cotidianas o peligrosas con los ojos vendados.

En Bird Box, Sandra Bullock y otros personajes se ven obligados a continuar con su vida cotidiana con los ojos vendados para evitar ver fuerzas misteriosas que provocan el suicidio, citó elintra.com.ar.

Para seguir el ejemplo, la gente se enfrenta al #BirdBoxChallenge donde se vendan los ojos para poner a prueba sus habilidades y completar tareas mundanas con éxito, como montar en scooter, subir a una escalera mecánica y pedir comida para llevar.

Sin embargo, los resultados han sido en su mayoría infructuosos, ya que las personas publican videos de sí mismas cayendo y estrellándose.

El desafío incluso ha llamado la atención de la propia Netflix, con el servicio de streaming online tuiteando este miércoles una advertencia para aquellos que esperan participar en el estrafalario esquema de Internet.

"No puedo creer que tenga que decir esto, pero: ¡POR FAVOR NO SE LASTIMEN CON ESTE DESAFÍO DE BIRD BOX! No sabemos cómo empezó esto, y apreciamos el amor", dijo Netflix a sus usuarios este miércoles.

También se burlaba de los niños estrellas de la película, al tuitear: "Chico y chica sólo tienen un deseo para 2019 y es que no terminen en el hospital por culpa de los memes".