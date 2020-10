Netflix anuncia la cancelación de Away; la serie protagonizada por Hilary Swank queda en una temporada

El anuncio de la no renovación de Away se une a los de GLOW, Dos balas muy perdidas, Cristal Oscuro: La era de la resistencia, Altered Carbon y The Society

Sinembargo.MX

20/10/2020 | 12:27 AM

La serie no pasará de su primera temporada. Foto: Netflix

MADRID._ La aventura espacial de Hilary Swank llega a su fin. Netflix no renueva Away por una segunda temporada. La cancelación se produce, solamente seis semanas después de su estreno en la plataforma, a la que llegó el 4 de septiembre. Creada por Andrew Hinderaker (Penny Dreadful) y Jessica Goldberg (Parenthood), Away exploraba el drama que viven los astronautas cuando deben dejar atrás todo lo que aman para embarcarse en una misión espacial. La primera temporada tuvo una tanda de diez episodios. La doble ganadora del Óscar por Boys Don’t Cry y Million Dollar Baby interpretaba a Emma Green, una aguerrida astronauta tendrá que dejar su vida y su familia atrás para tripular la primera misión internacional con destino a Marte. Junto con la actriz, completaban el reparto Josh Charles, Vivian Wu, Mark Ivanir, Ato Essandoh, Ray Panthaki y Talitha Bateman. Netflix lleva una temporada llena de cancelaciones. El anuncio de la no renovación de Away se une a los de GLOW, Dos balas muy perdidas, Cristal Oscuro: La era de la resistencia, Altered Carbon, The Society y Esta mierda me supera.

