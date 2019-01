Netflix apuesta millones de dÃ³lares en la campaÃ±a publicitaria de Roma para acercarse al Ã“scar: NYT

Netflix apuesta millones de dólares en la campaña publicitaria de Roma para acercarse al Óscar: NYT

Según el cálculo de publicistas de la competencia, la plataforma pudo haber desenvuelto entre 10 a 20 millones de dólares en la promisión de la cinta durante la temporada de premios

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo)._ Netflix no escatima en el camino rumbo a la gala de Óscar si de Roma se trata. El gigante de entretenimiento está apostando millones de dólares para conseguir lo que sería su primera presea en cuando a Mejor Película Extranjera.

De acuerdo con un artículo publicado por The New York Times, firmado por Kyle Buchanan, explica que Netflix ha generado una gran campaña publicitaria por todo el mundo sobre Roma del nivel de las generadas para las películas del universo Marvel.

“Hollywood está cubierto de carteles con la cara de Aparicio, los eventos de Roma se lanzan casi a toda hora, y muchas figuras de la industria recibieron un pesado libro de $175 sobre la película publicada por Assouline”, se lee en el artículo llamado “The Critics’ Choice Is Roma. Will It Be Oscar’s?”.

De hecho, según publicistas consultados por Kyle Buchanan, Netflix pudo haber desenvuelto entre 10 a 20 millones de dólares en la promisión de la cinta durante la temporada de premios. Aunque algunos no dudan en poner una cifra mucho más alta.

No obstante, no hay cifras oficiales de la empresa líder en streaming.

“Es una campaña sin precedentes para una película extranjera en blanco y negro, pero entonces, una mejor imagen ganadora para Netflix también sería sin precedentes. El servicio de transmisión en línea nunca ha conseguido un nominado a mejor película, y la compañía está buscando la victoria”, destaca la publicación.

El artículo señala que Roma no tiene un trabajo fácil al salir como triunfadora en las nominaciones de los Óscar del próximo 22 de enero, pues muchos de la industria del cine “temen que el componente teatral del cine se deprecie a medida que Netflix continúe ganando terreno”.

Estos aunado a la salida de otras plataformas como la de Disney y Apple, que ya trabajan en producciones originales.

Además, Buchanan destaca que la falta de premios ganados para su protagonista, Yalitza Aparicio, –a pesar de su nominaciones– puede indicar que “la pasión por Roma es alta pero no amplia”.

“Intérpretes de idiomas extranjeros como Isabelle Huppert (Elle) y Marion Cotillard (Two Days, One Night) han entrado en la categoría de mejor actriz sin el beneficio del dinero de marketing de Netflix o el calor de un importante contendiente de mejor película, así que si se queda fuera de los últimos cinco cuando se anuncien las nominaciones al Óscar la próxima semana, Netflix debería estar preocupado: solo 11 películas han ganado la mejor película sin obtener ninguna nominación de actor”.