ï»¿Netflix cancela El mundo oculto de Sabrina, tras 4 temporadas

Netflix cancela El mundo oculto de Sabrina, tras 4 temporadas

La cuarta temporada, prevista para finales de 2020, será la última

Noroeste / Redacción

Netflix vuelve a dar un fuerte golpe para sus suscriptores. ‘El mundo oculto de Sabrina’ se cancela, y pese a la popularidad que logró alcanzar en el catálogo de la compañía, la decisión está tomada.

A diferencia de series recientes como Ozark, Lucifer, Dead to me o El método Kominsky, la plataforma no había hecho saber al público que esta cuarta parte sería la despedida. Por lo tanto, no queda claro si su creador, Roberto Aguirre-Sacasa, tenía planeado que fuera el cierre definitivo o si tuvo que improvisar al recibir la decisión de Netflix, citó vanguardia.com.

De momento, los implicados han reaccionado en las redes sociales. Kiernan Shipka, que interpreta a Sabrina Spellman, ha dicho un escueto pero entusiasta: “La parte final. ¡Vamos, brujas!”.

Aguirre-Sacasa, en cambio, ha querido reflexionar sobre la obra ejecutada: “Muy orgulloso de esta serie, muy agradecido a todos los que han trabajado en ella”.

A pesar de que sus primeras temporadas tuvieron una gran recepción y se había convertido en una de las series favoritas de los suscriptores del rey del streaming, al parecer la tercera sesión no tuvo el éxito que se esperaba por lo que Netflix cancela 'the Chilling Adventures of Sabrina' y su cuarta temporada será la última.

Los últimos ocho episodios de 'the Chilling Adventures of Sabrina' llegarán a finales de este año, por lo que los fans al menos podrán tener un cierre de la historia, ya que en algunos casos Netflix ha cancelado sus producciones originales abruptamente, sin darle oportunidad a las series de cerrar sus tramas.