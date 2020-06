Netflix comparte el tráiler oficial de la tercera entrega de Dark; se estrenará el 27 de junio

MÉXICO._ Netflix vuelve a sorprender a sus suscriptores con un nuevo tráiler de la tercera temporada de Dark. Por si el anterior no nos habría dejado con más dudas, esta nueva entrega ha dado pie para que las teorías sobre la continuación y posterior desenlace tengan más sentido.

Son apenas dos minutos de video, pero las teorías sobre el apocalipsis final, los viajes temporales, la relación entre las familias... se han extendido por las redes sociales. ¿Cómo están conectados esas dos realidades? ¿Qué pasará el 27 de junio? ¿Cuál es la relación real entre Jonas y Martha? ¿Serán los Adán y Eva de un nuevo mundo?

The official trailer for Dark’s final season! June 27 only on Netflix.⏳ pic.twitter.com/IlaeCPwKr8