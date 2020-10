Netflix comparte el tráiler oficial de Selena: La Serie; llegará al catálogo el 4 de diciembre’

En el primer avance vemos los inicios de la carrera de la cantante estadounidense, los conflictos que personales que definieron su personalidad y su triunfo en los escenarios

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo).– Netflix compartió el primer tráiler oficial de Selena: La Serie, la producción que pondrá en pantalla la vida de la ‘Reina del Tex-Mex’.

“Una historia que retrata la transición a la madurez de Selena Quintanilla en el momento en que sus sueños comienzan a hacerse realidad, cuando ella y su familia deben tomar decisiones cruciales y desgarradoras para sortear los altibajos del éxito, las pérdidas, el amor y la música”, así describe la plataforma.

La serie, protagonizada Christian Serratos, Gabriel Chavarría, Ricardo Chavira, Noemí González y Seidy López, llegará al catálogo de Netflix el próximo 4 de diciembre.

La producción fue creada por Moisés Zamora junto a con Don Tod (This Is Us) como consultor.