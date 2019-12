Netflix comparte fecha de estreno, y las primeras imÃ¡genes, de Narcos: MÃ©xico, con Diego Luna

Netflix comparte fecha de estreno, y las primeras imágenes, de Narcos: México, con Diego Luna

La producción está situada en los años 80, cuando al cártel de Félix entra en crisis justo en una época de cambios sociales y políticos dentro de México lo que desata la corrupción

Sinembargo.MX

MÉXICO._La segunda temporada de Narcos: México ya tiene fecha de estreno, será el próximo 13 de febrero de 2020, el día en que llegue al catálogo de Netflix.

Y claro, el actor Diego Luna también estará de regreso en el papel del narco Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del cártel de Guadalajara, en la serie producida por Eric Newman. Además de Scoot McNairy como Walt Breslin, un agente de la DEA que le seguirá d renuevo los pasos.

“Para comprender el nivel actual de violencia relacionado con las drogas en México hay que entender cómo empezó todo y comprender realmente el papel integral de Estados Unidos en él. La segunda temporada de Narcos: México es una caja de Pandora con un contenido con el que, 30 años más tarde , seguimos luchando en vano para contener”, dijo para Netflix, el también Showrunner de la producción, Eric Newman.

Catch him if you can. Narcos: Mexico Season 2 premieres February 13 on @netflix. pic.twitter.com/OpScR1Et9h — Narcos (@NarcosNetflix) 17 de diciembre de 2019

“La temporada 2 de Narcos: México continúa contando los pasos en falso, los intereses mal concebidos y la corrupción en ambos lados de la frontera que han llevado a un peligroso presente en la fallida guerra contra las drogas”, se lee en la sinopsis que compartió Netflix.

Netflix también ha dado a conocer la lista de actores y los papeles que interpretarán en esta nueva temporada:

– Mayra Hermosillo (Falco) como Enedina Arellano Félix

– Sosie Bacon (Here and Now) como Mimi Webb Miller

– Andrés Londoño (Fear the Walking Dead) como Enrique Clavel

– Alex Knight (Legion) como Kenny Moss

– Miguel Rodarte (Tiempo Compartido) como Danilo Garza

– Jesse García (From Dusk Till Dawn: The Series) como Sal Orozco

– Matt Biedel (Altered Carbon) como Daryl Petski

– Jesús Ochoa (Overboard) como Juan Nepomuceno Guerra

– Flavio Medina (La Casa de las Flores) como Juan García Ábrego

– Alberto Zeni (Nosotros los Nobles) como Amat Palacios

– Jero Medina (Belle de Jour) como Ossie Mejia

– José Julián (The Society) como Javier Arellano Félix

– Noé Hernandez (Sin Nombre) como Rafael Aguilar

– Nat Faxon (Family Guy) como Ted Kaye