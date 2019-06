Netflix comparte fotos y anuncia fecha de estreno para la tercera temporada de Glow

MADRID (SinEmbargo)._ Glow ha anunciado el estreno de su tercera temporada más de un año después del estreno de la segunda. A partir del 9 de agosto, las luchadoras de Netflix volverán al ring en una ambientación muy especial: Las Vegas.

Así lo confirmó Netflix y la cuenta oficial de la serie en Twitter. La plataforma ha mostrado, además, las primeras imágenes de esta nueva tanda de episodios.

The Gorgeous Ladies of Wrestling are taking Vegas, baby! Season 3 of GLOW arrives August 9. pic.twitter.com/C8Xio11vly