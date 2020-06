MADRID._ El Diablo más sexy seguirá dando guerra. Netflix, que acaba de anunciar la fecha de estreno de la quinta temporada de Lucifer, renueva la serie protagonizada por Tom Ellis por una sexta tanda de episodios. Pese que el plan inicial era que la ficción terminase con los capítulos de la quinta entrega, finalmente la plataforma ha dado luz verde a una temporada más. Eso sí, la sexta será la última.

Ha sido en la cuenta oficial de la serie en redes sociales donde se ha confirmado la noticia.

“El demonio nos ha ordenado hacerlo. Lucifer volverá con una sexta y última temporada”, se publicaba con un video en el que se jugaba con el número 666, el relacionado con el Diablo.

El anuncio de la renovación llega solamente un día después de que el servicio bajo demanda lanzara un video en el que anunciaba que la quinta temporada estará disponible el 21 de agosto. Esta noticia llegaba justo después de que se filtrase por error la fecha, obligando a la plataforma a adelantar la información.

the devil made us do it. 😈 #lucifer will return for a sixth and final season. like, FINAL final. pic.twitter.com/o27z6ToMaV