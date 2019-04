Netflix da la bienvenida a Lucifer, serie cancelada en Fox

MADRID (SinEmbargo)._ Netflix ha dado la bienvenida a Lucifer, serie que rescata después de que fue cancelada por Fox, con su primer teaser, protagonizado por Tom Ellis, Lauren German e Inbar Lavi, quien ha sido elegida para interpretar a Eva. Un avance en el que los protagonistas agradecen a los fans todo su apoyo.

En el clip, aparecen las actrices presentándose y anunciando la nueva temporada.

“Soy Inbar, interpreto a Eva en la nueva temporada. Como Adán y Eva, el pecado original. Ya saben, es culpa del Diablo. Es tan sexy”, dice la actriz, antes de que German la interrumpa para evitar spoilers.

well now we know @tomellis17 has really settled in here at @netflix 👀 #lucifer pic.twitter.com/ppkTJOSiEg