Netflix en julio de 2019: Â¿Stranger Things o La casa de papel?

Netflix en julio de 2019: ¿Stranger Things o La casa de papel?

Sinembargo.MX

20/06/2019 | 09:13 AM

Después de algunos meses sin novedades, Netflix, que acaba de subir sus precios, por fin estrenará dos temporadas de sus series estelares para julio. Se trata de las terceras temporadas de Stranger Things y La Casa de Papel

Y es que si bien en febrero y marzo la plataforma estrenó algunas producciones suyas, apenas en julio estarán las estelares. Stranger Things regresará con una temática veraniega y con una nueva historia ochentera.

Mientras que La Casa de Papel continuará con la combinación de drama y suspenso con la que mantuvo enganchados a sus fans. A su vez, Orange Is The New Black regresará con su séptima temporada.

En cuanto a películas y series de otras temáticas, el próximo mes destacará por Réquiem por un sueño, Capitán Fantástico, Blade Runner: The Final Cut y Parchís: El Documental.

LISTA DE ESTRENOS:

SERIES

-Rupaul’s drags race: 1 de julio.

-Stranger things: 4 de julio.

-Kakegurui: 4 de julio.

-Queer eye: 19 de julio.

-La casa de papel: 19 julio.

-Juntos hasta la muerte: 19 de julio.

-Comedians in cars gettin coffee: 19 de julio.

-Otra vida: 25 de julio.

-Workin’ moms: 25 de julio.

-Orange is the new black: 26 de julio.

-Sugar rush: 26 de julio.

PELÍCULAS

-Elizabeth: la edad de oro: 1 de julio.

-Réquiem por un sueño: 1 de julio.

-Como si fuera la primera vez: 1 de julio.

-Tres reyes: 1 de julio.

-Blade runner: the final cut: 1 de julio.

-Capitán fantástico: 1 de julio.

-4 latas 12: de julio.

-Obsesión secreta: 18 de julio.

-Boi: 26 de julio.

-El hijo: 26 de julio.

-Operación hermanos: 31 de julio.

DOCUMENTALES

-La guerra contra las mujeres: 1 de julio.

-El contador de Auschwitz: 1 de julio.

-Parchís: el documental: 10 de julio.

-Las crónicas del taco: 12 de julio.

-El hombre, el monstruo, el misterio: 16 de julio.

-Nada es privado: 24 de julio.

NIÑOS

-Los Croods: 1 de julio.

-Los 3 de abajo: relatos de Arcadia: 12 de julio.

-Pinky malinky: 17 de julio.

-Las épicas aventuras del capitán calzoncillos: 19 de julio.

-Sing: ¡Ven y canta!: 28 de julio.

ANIME

-Samurai 7: 1 de julio.

-Saint Seiya: los caballeros del zodiaco: 19 de julio.

-Kengan Ashura: 31 de julio.