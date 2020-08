Netflix estrena Sugar Rush, el programa donde Naya Rivera hizo su última aparición en televisión

La tercera temporada de Sugar Rush llega a Netflix, en cuyo segundo capítulo la actriz fallecida hace unas semanas participó como jueza. Se trata de su última aparición televisiva.

Sinembargo.MX

MADRID._ Han pasado 15 días desde que se confirmó la muerte de Naya Rivera, tras hallar su cuerpo sin vida en el lago donde había desaparecido días antes. El viernes, Netflix estrenó la que será su última aparición televisiva.

La plataforma ha lanzado la tercera temporada de su concurso culinario Sugar Rush, en cuya segunda entrega la actriz de Glee participó como jueza. El episodio está dedicado a la intérprete, como así lo indica un rótulo en su inicio.

Según recoge Entertainment Weekly, la entrega fue grabada en febrero de 2020, siendo en aquel momento su último trabajo previo al parón de todos los rodajes por el coronavirus. Su fecha de estreno se confirmó a principios de mes, antes de que Rivera falleciera y, una vez ocurrió, la plataforma se reunió con su mánager para decidir si mantener o modificar el calendario.

En el talent, que se emitió por primera vez en 2018, cuatro parejas cocinan postres con el objetivo de alzarse con el premio de 10 mil dólares. Cada episodio cuenta como jurado con los chefs Candance Nelson y Adriano Zumbo, que son acompañados de un tercer invitado, siendo en este caso Rivera.

El programa se dedicó a Naya Rivera. Foto: Netflix

La actriz, de origen puertorriqueño y que saltó a la fama por aparecer en la serie de televisión de Ryan Murphy, desapareció el día 9 de julio en un lago de Ventura, California, donde había alquilado un bote junto a su hijo de cuatro años.

El pequeño fue encontrado horas después en la barca solo y explicó que su madre había ido a nadar, pero que nunca había regresado. Seis días después, la policía del condado Ventura hallaba un cuerpo y confirmó que se correspondía con el de Rivera.

La intérprete, de 33 años, participó en la comedia The Royal Family, para posteriormente representar papeles pequeños en The Fresh Prince of Bel-Air, Cosas de casa, Baywatch, Smart Guy, House Blend y The Master of Disguise.

También apareció en episodios de 8 Simple Rules y CSI:Miami.

En 2009 alcanzó la fama internacional gracias Glee. En ella encarnó a Santana López, un personaje que pronto se convirtió en icono lésbico.

Tras el final de la serie en 2015, se incorporó a otros títulos como Devious Maids, American Dad, Step Up: High Water y participó como jueza en RuPaul’s Drag Race.