Netflix lanza ‘I Care a Lot’, la nueva película de Eiza González

Gracias a las plataformas de streaming se puede disfrutar de buenas películas, como la nueva comedia de suspenso original de Netflix, “I Care a Lot”.

La cinta protagonizada por Rosamund Pike y la mexicana Eiza González estrena este viernes 19 de febrero.

Marla y Fran son una pareja de mujeres que buscan convertirse en tutores legales de jubilados para quedarse con su dinero. Lo que no saben es que su nuevo objetivo tiene muchos secretos y las víctimas podrían terminar siendo ellas.

