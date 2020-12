Netflix estrenó el tráiler de Muerte al 2020, el falso documental de comedia dirigido por Charlie Brooker, creador de la serie Black Mirror.

“2020: Un año así que, ni siquiera los creadores de Black Mirror pudieron inventarlo … pero eso no significa que no tengan algo que agregar”, así da inicio la sinopsis de esta producción que estrenará el próximo 27 de diciembre.

En el avance se pueden ver caras famosas como Samuel L.Jackson, Hugh Grant, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Samson Kayo, Lisa Kudrow, Diane Morgan, Leslie Jones, Cristin Milioti, Joe Keery y más interpretando a científicos, políticos y gente común que ha sido testigo de un 2020 que acaba para el alivio de muchos.

Este no será el primer proyecto de Brooker sobre el coronavirus. El ex columnista de The Guardian presentó a principios de año Antiviral Wipe, un especial para BBC Two en el que analiza la cobertura mediática y la reacción de la opinión pública a la pandemia de Covid-19.