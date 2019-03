Netflix le da la espalda a Cannes... otra vez

19/03/2019 | 10:22 AM

Por segundo año consecutivo, Netflix no presentará ninguno de sus filmes originales en el Festival de Cine de Cannes, que se celebrará entre el 14 y el 25 de mayo.

A pesar de haber intentado llegar a un acuerdo con la dirección del certamen, la plataforma streaming no está dispuesta a cumplir con los requisitos que el festival impone a los títulos que buscan ser parte de su programación.

La empresa tampoco presentará películas fuera de competencia o en secciones paralelas.

Según informa Variety, las negociaciones entre la compañía creada por Reed Hastings y la dirección del encuentro cinéfilo más importante del calendario internacional no han llegado a buen puerto, citó lanacion.com.

El director de contenidos de la plataforma, Ted Sarandos, y el director artístico de Cannes, Thierry Frémaux, tuvieron una extensa reunión en Los Ángeles, pero fue en vano. El festival tiene como uno de sus requisitos que las películas en competencia se estrenen en cines de Francia, algo que la plataforma no quiere cumplir.

El comienzo de esta polémica se desató en la edición de 2017 del festival francés.

Ese año, Netflix presentó dos importantes filmes: Okja, del surcoreano Joon-Ho Bong, y The Meyerowitz Stories, de Noah Baumbach. El prestigio de ambos largometrajes y la buena recepción que tuvieron en el festival no cayó en gracia a varios sectores de la industria cinematográfica. Sin ir más lejos, el presidente del jurado en aquella edición, Pedro Almodóvar, destacó que "sería paradójico" que ganara algún premio un filme que no pasó por salas de cine. A partir de ese episodio, Cannes modificó las reglas e hizo de la proyección en salas francesas un requisito obligatorio.

El año pasado, lejos de apaciguar las aguas, la situación levantó aún más temperatura con Roma, el galardonado filme de Alfonso Cuarón.

En Cannes estaban muy interesados por contar con esa película, pero el servicio streaming se negó a dejarse torcer el brazo y no mostró interés por estrenarla en salas francesas, motivo por el que ese título quedó afuera de competencia.

"Estoy muy triste por no poder tener en competición a Alfonso Cuarón. Roma es una bella película", afirmó en ese momento Frémaux.

La misma suerte corrió Al otro lado del viento, el largometraje de Orson Welles que Netflix rescató del olvido.

Para Roma, este es solo un paso en una larga hilera de polémicas. Si bien le valió a Cuarón el León de Oro en Venecia y el Óscar al mejor director, Steven Spielberg impulsó hace unas semanas una batalla personal en la que busca que los premios Óscar tengan una política similar a la de Cannes con respecto a los filmes estrenados en Netflix.

En 2019, el evento francés se quedará con las ganas de contar con la presencia de The Irishman, el nuevo proyecto de Martin Scorsese que estrenará Netflix en pocos meses.

Frémaux viajó hasta el festival de Marrakech, donde se le hacía un homenaje al cineasta. Allí se entrevistó con él, pero no se llegó a ningún plan en concreto. De todos modos, el motivo de esa ausencia no tiene que ver con las políticas del servicio streaming, sino con los tiempos del filme.

La película que reúne al prestigioso director con sus actores fetiche, Robert De Niro y Joe Pesci, los dos junto a Al Pacino, está tomando mucho tiempo en su fase de postproducción, ya que se realizará un importante trabajo digital de rejuvenecimiento sobre los intérpretes (una técnica que recientemente se pudo ver con Samuel Jackson en Capitana Marvel).

Al Pacino y Robert de Niro, en The Irishman,

Según los planes, The Irishman no estará lista hasta el verano boreal, coincidiendo con un previsible paso por la Mostra de Venecia.

Los títulos que sí estarían afectados por la decisión de la plataforma serían The Laundromat, dirigido por Steven Soderbergh y protagonizado por Meryl Streep; un proyecto aún sin título de Noah Baumbach; The King, con Timothée Chalamet y Uncut Gems, de los hermanos Safdie. Sin embargo y a pesar de su desinterés por formar parte del evento, Netflix sí enviará a un equipo dedicado a adquirir películas.

Por otra parte, la 72° edición del festival tendrá una mayor presencia de cine estadounidense con respecto a otros años, ya que estarán en el encuentro cinéfilo de la Costa Azul, Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino, con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, y Ad Astra, de James Gray.